Poruszający gest po tragedii w szkole. Ruszyła pomoc dla dzieci 37-letniej Darii

W czwartek (8 października) 37-letnia Daria, woźna w szkole w Leszczydole-Nowinach, rozmawiała z jedną z mam o zbliżającym się Dniu Nauczyciela. W pewnym momencie kobieta została zaatakowana przez 15-letniego napastnika, który wchodził do szkoły. Mimo reanimacji jej życia nie udało się uratować. Daria osierociła dwoje małych dzieci i zostawiła męża, z którym budowała wspólną przyszłość. Sprawca tej tragedii, który mieszkał zaledwie dwie ulice dalej, został obezwładniony przez dyrektora szkoły i zatrzymany.

Uruchomiono zbiórkę pieniędzy

Mieszkanka gminy Wyszków, Klaudia Powierza, postanowiła działać. Choć nie znała osobiście pani Darii, tragedia, która wydarzyła się tak blisko, nie pozwoliła jej pozostać obojętną.

− Jestem absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej i wiem, jak głęboki ślad w życiu dziecka może pozostawić utrata najbliższej osoby. Szczególnie wtedy, gdy przychodzi tak nagle, brutalnie i niespodziewanie − wyjaśnia organizatorka. Zbiórka prowadzona jest za pełną zgodą męża zmarłej kobiety.

Na co trafią pieniądze?

Zebrane środki mają stanowić dla rodziny realne wsparcie. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, które pomoże dzieciom i całej rodzinie poradzić sobie z traumą.

Ponadto fundusze pomogą pokryć bieżące potrzeby, zabezpieczyć wydatki związane z edukacją i stworzyć finansową poduszkę bezpieczeństwa, dającą poczucie stabilności w tym najtrudniejszym czasie.

− Nie przywrócimy tej rodzinie życia sprzed 8 października. Możemy jednak sprawić, że w kolejnych dniach, miesiącach i latach nie będą musieli mierzyć się ze wszystkimi trudnościami samotnie − pisze Klaudia.