i Autor: KPP Ciechanów

SZOKUJĄCE

Ciechanów. Pościg z finałem w rowie. Pijany 29-latek miał cztery dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów

W Ciechanowie 29-letni kierowca zamiast zatrzymać się do kontroli wcisnął gaz do dechy. Podczas pościgu stracił panowanie nad samochodem i wjechał do rowu. Po sprawdzeniu danych okazało się, że mężczyzna miał cztery dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. To jednak nie wszystko.