Zderzenie radiowozu z mercedesem. Kierujący: "to ja miałem zielone światło!"

HORROR NA DRODZE

Potężne zderzenie radiowozu z luksusowym mercedesem. Kierujący osobówką: "to ja miałem zielone światło!"

W okolicach godziny 20 we wtorek, 5 września na skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Żelazną doszło do zderzenia oznakowanego radiowozu i luksusowego mercedesa. Droga została zablokowana przez roztrzaskane pojazdy. Kierujący mercedesem twierdzi, że to on miał zielone światło, a radiowóz w ostatnim momencie włączył sygnały świetlne.