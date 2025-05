Potrącenie zastępcy Komendanta Głównego Policji w Warszawie. Gruzin ukarany

Znajduje się 13 kilometrów od centrum Warszawy. To drugi najwyższy obiekt w stolicy Polski!

Warszawa. Zastępca komendanta KGP potrącony przez auto

We wtorkowy wieczór na warszawskim Mokotowie doszło do niecodziennego zdarzenia. Pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinspektor Roman Kuster, uczestniczył w kolizji drogowej. Jak wynika z ustaleń TVN24, komendant poruszał się rowerem, gdy doszło do zderzenia z samochodem.

„Około godziny 20 na skrzyżowaniu ulicy Idzikowskiego z aleją Witosa miała miejsce kolizja, w której uczestniczył pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster. Kierujący pojazdem marki Toyota podczas manewru skrętu w lewo, zderzył się z jadącym na wprost rowerem, którym kierował nadinspektor Roman Kuster” – przekazał portalowi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Sprawca ukarany

Kierowcą Toyoty okazał się Gruzin świadczący usługi przewozu osób. Przyznał się do winy i został ukarany mandatem oraz punktami karnymi.

„Przyjął mandat karny w wysokości pięciu tysięcy złotych. Został również ukarany 10 punktami karnymi” – informuje Wiśniewski. „Obydwaj uczestnicy kolizji zostali przebadani na zawartość alkoholu, byli trzeźwi” – dodaje.

Nadinspektor Roman Kuster nie odniósł poważnych obrażeń i wrócił do pracy.