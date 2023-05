To nie jest sterta gruzu, to lapidarium – gruzowisko z ideologią

Warszawa, Targówek. Czołowe zderzenie dwóch osobówek. Jedna osoba ranna, dwie badane w karetkach

Chwilę przed południem przy stacji metra Trocka zaroiło się od służb ratunkowych. Mieszkańcy okolicznych bloków poderwali się na równe nogi. Na skrzyżowaniu ul. Trockiej i Unickiej doszło do przerażającego wypadku!

– Doszło do zderzenia dwóch osobówek: volkswagena i seata. Prawdopodobnie jedno z aut wymusiło pierwszeństwo – przekazał fotoreporter „Super Expressu”, który pojawił się na miejscu zdarzenia.

Jak udało nam się ustalić, trzy osoby były badane w karetkach pogotowia. Skrzyżowanie zostało całkowicie zablokowane. Fakt ten potwierdziła w rozmowie z nami Edyta Adamus z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

– Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 11:16. Doszło do zderzenia volkswagena i seata. Kierujący z seata został przetransportowany do szpitala. Pasażer z seata oraz kierowca volkswagena byli badani w karetkach. Policjanci pracują na miejscu i wyjaśniają okoliczności tego wypadku – przekazała policjantka.

Gigantyczne utrudnienia w kursowaniu autobusów

Na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego pojawił się komunikat nawiązujący do wypadku, który miał miejsce przy skrzyżowaniu ul. Trockiej i Unickiej.

– W związku z zablokowanym przejazdem przez skrzyżowanie Trocka/Unicka w kierunku ulicy Borzymowskiej, autobusy linii 120, 140, 156, 160, 262 i 738 kierowane są na następujące trasy objazdowe: linie 140, 262 i 738 kierunek Metro Trocka: Trocka – Unicka – Handlowa – Kołowa – św. Wincentego – Borzymowska – Trocka, a linie 120, 156 i 160 kierunek Olesin, Metro Młociny, Grodzisk: Ossowskiego – Kołowa – św. Wincentego – czytamy na stronie wtp.waw.pl