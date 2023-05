TO GRUBE TYSIĄCE

Katastrofa samolotu w Lesie Kabackim. Zginęły 183 osoby. „Dobranoc, do widzenia! Cześć, giniemy!”

Ciechanów. Przerażający wypadek z udziałem pieszych

Do zdarzenia doszło w środę, 3 maja. W okolicach godziny 15 na ul. Płońskiej w Ciechanowie 28-latek siedzący za kierownica opla potrącił dwie osoby przechodzące przez przejście dla pieszych. 18-letnia ciechanowianka i 18-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego z obrażeniami ciała trafili do szpitala.

– Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ciechanowskiej komendy, pracujący na miejscu zdarzenia, znaleźli przy 28-letnim kierowcy środki odurzające. Wstępne badanie wykazało, że była to amfetamina. To jeszcze nie koniec przewinień 28-latka. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, a pojazd, którym kierował, nie był dopuszczony do ruchu – przekazała mł. asp. Magda Zarembska z ciechanowskiej policji.

28-latek został zatrzymany. Usłyszał trzy zarzuty dotyczące spowodowania wypadku drogowego, kierowania pojazdem pomimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz posiadania środków odurzających.

Prokurator Rejonowy w Ciechanowie zastosował wobec 28-latka dozór policyjny. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Młoda para wyleciała w powietrze! Przerażający wypadek na przejściu dla pieszych w Ciechanowie [WIDEO] Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.