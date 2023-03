Citroenem uderzył w 63-latkę. Kobieta zginęła na miejscu

Przerażający wypadek na Ursynowie. Maszynka do mielenia mięsa wkręciła rękę 69-latkowi

Co z nich wynika?

Przerażający wypadek pod Węgrowem. Śmiertelne potrącenie rowerzysty

Co za poranek… Dramatyczny wypadek na drodze z miejscowości Tchórzowa do Miedzna. Doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzystki.

– Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 6:45. Podczas manewru wyprzedzania, 40-letni kierujący samochodem osobowym marki citroen potrącił 63-letnią rowerzystkę. Kobieta zginęła na miejscu – przekazała nam mł. asp. Monika Księżopolska z węgrowskiej policji.

Jak się dowiedzieliśmy, wszystkie prace na miejscu zostały zakończone. Przez wiele godzin policjanci prowadzili czynności pod nadzorem prokuratora.