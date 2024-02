Potworny wypadek w Sochaczewie. Wjechał autem w 17-latków na pasach!

Dramatyczne zgłoszenie. Zaginął po skoku do Wisły. „Krzyczał pomocy z wody”

Sochaczew. Dwoje nastolatków potrąconych na pasach

Koszmar rozegrał się w niedzielę, 11 lutego, około 20:45. Do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie wpłynęło zgłoszenie o wypadku drogowym na ul. Towarowej. - Z ustaleń policjantów wynika, że 23-letni mężczyzna kierujący pojazdem osobowym potrącił dwoje 17-latków znajdujących się na przejściu dla pieszych. Młodzi mieszkańcy Sochaczewa doznali ciężkich obrażeń ciała i zostali przetransportowani do różnych szpitali - przekazała asp. Agnieszka Dzik z sochaczewskiej policji.

23-letni kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze przebadali go na obecność alkoholu. Był trzeźwy. Mężczyźnie pobrano również krew do badań na obecność innych środków działających.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku

- Policjanci zabezpieczali miejsce zdarzenia, ustalali świadków, wykonywali czynności procesowe. Na miejscu pracował również biegły - poinformowała asp. Agnieszka Dzik. Trwają czynności zmierzające do ustalenia dokładnych przyczyn i okoliczności wypadku.