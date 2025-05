i Autor: Dawid Wolski, East News

Poważna awaria mBanku. Ludzie pozbawieni pieniędzy i przelewów. "Przepraszamy"

W poniedziałek, 26.05.2025 r. poinformowano o poważnej awarii w mBanku. Klienci napotkali poważne problemy z realizacją przelewów oraz poleceń zapłaty. Jak poinformował bank, część porannych przelewów nie została w ogóle wysłana, a do instytucji nie dotarła również sesja przychodząca z godziny 11:15. Usterka dotyczy również zleceń stałych – polecenia zapłaty nie zostały zrealizowane, a bank zaapelował do klientów, by tymczasowo nie zlecali kolejnych operacji.