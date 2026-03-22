Poważny wypadek na drodze krajowej pod Warszawą. Do akcji wezwano śmigłowiec LPR

Adrian Teliszewski
Zuzanna Sekuła
2026-03-22 18:41

Na skrzyżowaniu Alei Krakowskiej z ulicą Stępkowskiego w Tarczynie doszło do groźnego wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych i dwojga pieszych. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało kilka osób, a droga krajowa została całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

Wypadek na DK7 w Tarczynie. Cztery osoby poszkodowane

W niedzielę 22 marca późnym popołudniem na drodze krajowej nr 7 w powiecie piaseczyńskim doszło do niezwykle groźnego zdarzenia. Dokładnie na skrzyżowaniu Alei Krakowskiej i ulicy Stępkowskiego w Tarczynie zderzyły się trzy samochody osobowe, a w całym zdarzeniu uczestniczyła także dwójka pieszych. Trasa natychmiast została całkowicie zamknięta w obydwu kierunkach, co doprowadziło do drogowego paraliżu w całej okolicy.

Na miejscu błyskawicznie zaroiło się od służb ratunkowych, wśród których znalazły się cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz sześć zastępów straży pożarnej. Ze względu na powagę sytuacji zadysponowano również załogę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która lądowała w pobliżu. Aby uwolnić jednego z zakleszczonych uczestników wypadku, strażacy musieli rozcinać wrak pojazdu przy pomocy specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Ostatecznie pod opiekę medyków trafiły łącznie cztery ranne osoby.

Zablokowana trasa i ogromne utrudnienia po wypadku na DK7

Funkcjonariusze policji zabezpieczyli teren i rozpoczęli gromadzenie śladów niezbędnych do ustalenia dokładnych przyczyn oraz szczegółowego przebiegu tego wypadku. Zmotoryzowani muszą przygotować się na poważne utrudnienia w ruchu drogowym i konieczność korzystania z alternatywnych tras przejazdu. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia, usuwanie rozbitych aut i sprzątanie jezdni w Tarczynie potrwa najprawdopodobniej do późnych godzin wieczornych.

