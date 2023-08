Powitanie szkoły z masą uśmiechu i świetnej zabawy w Julinek Parku

2 i 3 września w Julinek Parku miną pod znakiem obolałych ze śmiechu brzuchów i wzroku pełnego zdziwienia. Dlaczego? Na scenie pojawi się prawdziwy mistrz iluzji, Konrad Modzelewski, którego show pełne jest niezwykłych efektów i magicznych sztuczek, które przypadną do gustu zarówno tym mniejszym, jak i większym widzom. Sznurek, który zaskakująco gubi swoje końce, unikająca grawitacji kula oraz znikająca chusta – to tylko niektóre spośród licznych niespodzianek, które przygotował dla Was Konrad! Co więcej, nie będziecie tylko obserwatorami tego widowiska, ale staniecie się jego częścią, ponieważ nawet prawdziwy magik potrzebuje czasem podpowiedzi i porady ze strony swojej publiczności. Kto nie może się doczekać, aby wkroczyć na scenę i mu pomóc?

Nie zabraknie również filmowych przeżyć – w mobilnym kinie 5D, w sali kinowej z wygodnymi fotelami, które wibrują w rytm akcji, będziecie mogli oddać się ulubionym historiom w trójwymiarowym obrazie. Ale to nie koniec, bo poczujecie także powiew wiatru, krople deszczu i zapachy unoszące się w powietrzu. Wspaniała zabawa gwarantowana!

Moc atrakcji dla gości w każdym wieku

Jak zwykle, do dyspozycji gości są wszystkie popularne i uwielbiane atrakcje, gwarantujące wyjątkową zabawę w sercu natury, m.in.: największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa, wesołe miasteczko, strefa animacji, strefa relaksu, tor tubingowy czy ekologiczny plac zabaw.

Na miłośników wodnej rozrywki czeka również Park Wodny pod gołym niebem, gdzie basen o głębokości do 2 metrów, 5 zjeżdżalni, kurtyny i armatki wodne gwarantują niezapomnianą zabawę. Znajduje się tam również strefa z ograniczoną ilością wody (spray park), a komfort kąpieli zapewnia temperatura wody od 25 do 29 stopni Celsjusza. Z kolei w strefie relaksu, na jednym z 2000 leżaków, można cieszyć się wspaniałą, letnią atmosferą.

W Julinku działa również Julinek CAMP, czyli kameralny kemping z parcelami słonecznymi z prądem oraz zacienionymi z prywatną strefą grillową, a także pole namiotowe. To świetna propozycja dla tych, którzy pragną uciec od miejskiego zgiełku i spędzić czas wśród przyrody. Kemping jest idealnie usytuowany, umożliwiając rodzinom z dziećmi łatwy dostęp do parku wodnego oraz licznych atrakcji oferowanych przez Julinek Park. To również doskonałe miejsce dla tych, którzy pragną ciszy i odpoczynku, które zapewnią relaksujące spacery oraz przejażdżki rowerowe po urokliwych ścieżkach Puszczy Kampinoskiej. Julinek CAMP oferuje wypoczynek blisko natury, jednocześnie zapewniając wszystkie udogodnienia dla komfortowego pobytu m.in. sanitariaty z prysznicami i toaletami, bieżącą wodę, przyłącze do prądu, miejsce na ognisko i grill oraz WI-FI.

Julinek Park to także idealne miejsce, aby tworzyć niezapomniane chwile, korzystając z piękna przyrody i bogatej oferty atrakcji. Czarujące otoczenie Julinku Parku stanowi znakomitą oprawę dla wyjątkowych wydarzeń, takich jak komunie, wesela, pikniki czy eventy biznesowe, które można tu zorganizować. Unikalna przestrzeń o cyrkowej historii, świetna lokalizacja i smaczne jedzenie z pewnością pomogą celebrować ważne chwile w pełnej radości atmosferze.

W parku dostępne są:

Restauracje i liczne punkty gastronomiczne, gdzie wśród propozycji z różnych zakątków świata można znaleźć: meksykański Burrito Papas, chrupiące przysmaki od Koko, Pizzerię Bella Italia, strefę BBQ, Kuchnię polską na słono i słodko oraz rzemieślnicze lody Kosmos.

Wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki w samym sercu natury.

Obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami.

2 września możecie skorzystać z fantastycznej promocji. Z kodem PIKNIK wstęp do Parku Wodnego będzie w cenie biletu do parku atrakcji. Nie przegapcie takiej okazji!

***

Julinek Park to miejsce oferujące jakościową rozrywkę dla całej rodziny położone w Lesznie, ok. 30 km od Warszawy. Park zlokalizowany jest na terenie dawnej bazy cyrkowej na obszarze prawie 30 ha. Znajduje się tam szereg atrakcji dla gości w każdym wieku, m.in. największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw. Do dyspozycji gości jest także wypożyczalnia rowerów i nowoczesnego sprzętu sportowego, strefa restauracji i punktów gastronomicznych oraz obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami rodzinnymi. W drugiej połowie 2022 roku oferta parku została rozszerzona o nowoczesną strefę wodną pod gołym niebem. Julinek Park to także miejsce występów cyrkowych i teatralnych znanych artystów z telewizyjnych talent-show, cyrkowców, akrobatów i aktorów. Więcej informacji: https://www.julinek.com.pl/