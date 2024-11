Końcówka długiego weekendu to szczególnie trudny czas dla kierowców. Mieszkańcy Warszawy masowo wracają do domu po wizytach na grobach bliskich. Z tego powodu wieczorem, w niedzielę (3 listopada) korkują się drogi dojazdowe do stolicy. Policja apeluje do kierowców o cierpliwość i ostrożną jazdę. Mundurowi wskazali najbardziej zakorkowane trasy dojazdowe do Warszawy.

- Korkuje się A2 od Żyrardowa, S7 od Grójca, S8 od Wyszkowa, a także S17 od Garwolina - powiedział PAP asp. Kamil Sobótka ze stołecznej policji.

Dodatkowe utrudnienia w związku z meczem

W niedzielę, 3 listopada o godz. 20.15 na stadionie przy ul. Łazienkowskiej rozpocznie się mecz PKO BP Ekstraklasy Legia Warszawa - Widzew Łódź. Sportowe wydarzenie może być przyczyną dodatkowych utrudnień komunikacyjnych. Szczególnie wzmożony ruch może być na autostradzie A2. Z tej trasy korzystają kibice Widzewa, którzy chcą dostać się do stolicy. Specjalny pociąg z kibicami łódzkiej drużyny dotarł już do Warszawy.

