Pożar hali magazynowej na Targówku. Kłęby dymu nad Warszawą

Maria Hędrzak
2026-03-29 11:44

W niedzielny poranek, 29 marca, w warszawskiej dzielnicy Targówek doszło do groźnego pożaru dużej hali magazynowej. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, ale na szczęście obyło się bez ofiar. Do akcji gaśniczej zadysponowano kilkanaście zastępów straży pożarnej.

Pożar hali magazynowej na Targówku. Straż pożarna w akcji

Zgłoszenie o kłębach dymu unoszących się nad obiektem przy ulicy Zabranieckiej 5 wpłynęło do służb w niedzielę tuż przed godziną 9:00. Jak wyjaśnił w rozmowie z "Super Expressem" st. asp. Krzysztof Koseski, reprezentujący Komendę Miejską PSP m.st. Warszawy, strażacy po dotarciu pod wskazany adres zastali płonący budynek o wymiarach około 25 na 50 metrów.

- W momencie przybycia pożarem objęte było już ok. 70 proc. hali magazynowej, która była wypełniona makulaturą. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Na chwilę obecną w dalszym ciągu trwają działania gaśnicze, natomiast nie ma już zagrożenia, że pożar rozprzestrzeni się na sąsiednie budynki - poinformował.

17 zastępów straży pożarnej walczy z żywiołem w Warszawie

Akcja zajmie sporo czasu, ponieważ strażacy muszą dokładnie opróżnić budynek ze składowanych w nim materiałów i solidnie zlać je wodą. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza. Pojawił się tam również zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. mgr inż. Jakub Okólski.

- Kierunek wiatru skierowany jest w stronę torów i Pragi-Południe, tam dokonywane są pomiary. Żadne wskaźniki zanieczyszczenia powietrza nie zostały przekroczone, tak że zagrożenia nie ma - podkreślił strażak.

Na razie jest oczywiście zbyt wcześnie, by mówić o przyczynach pożaru. Ustalaniem dokładnych okoliczności zdarzenia zajmą się policjanci.

Groźny pożar na Targówku. Trwa akcja gaśnicza
Galeria zdjęć 12
POŻAR
WARSZAWA