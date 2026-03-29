Pożar hali magazynowej na Targówku. Kłęby dymu nad Warszawą

Pożar hali magazynowej na Targówku. Straż pożarna w akcji

Zgłoszenie o kłębach dymu unoszących się nad obiektem przy ulicy Zabranieckiej 5 wpłynęło do służb w niedzielę tuż przed godziną 9:00. Jak wyjaśnił w rozmowie z "Super Expressem" st. asp. Krzysztof Koseski, reprezentujący Komendę Miejską PSP m.st. Warszawy, strażacy po dotarciu pod wskazany adres zastali płonący budynek o wymiarach około 25 na 50 metrów.

- W momencie przybycia pożarem objęte było już ok. 70 proc. hali magazynowej, która była wypełniona makulaturą. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Na chwilę obecną w dalszym ciągu trwają działania gaśnicze, natomiast nie ma już zagrożenia, że pożar rozprzestrzeni się na sąsiednie budynki - poinformował.

17 zastępów straży pożarnej walczy z żywiołem w Warszawie

Akcja zajmie sporo czasu, ponieważ strażacy muszą dokładnie opróżnić budynek ze składowanych w nim materiałów i solidnie zlać je wodą. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza. Pojawił się tam również zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. mgr inż. Jakub Okólski.

- Kierunek wiatru skierowany jest w stronę torów i Pragi-Południe, tam dokonywane są pomiary. Żadne wskaźniki zanieczyszczenia powietrza nie zostały przekroczone, tak że zagrożenia nie ma - podkreślił strażak.

Na razie jest oczywiście zbyt wcześnie, by mówić o przyczynach pożaru. Ustalaniem dokładnych okoliczności zdarzenia zajmą się policjanci.

