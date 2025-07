Pożar transformatora w Warszawie! Co się stało? Oświadczenie właściciela

Mieszkańcy Grochowa przeżyli chwile grozy! W środowy wieczór, 2 lipca, na stacji energetycznej Grochów przy ul. Zamienieckiej wybuchł pożar transformatora. To kolejny taki incydent w Warszawie i okolicach w ostatnich dniach, co wywołało falę pytań i spekulacji. Co było przyczyną pożaru? Redakcja warszawa.eska.pl dotarła do oświadczenia Stoen Operator, właściciela obiektu, w którym doszło do zdarzenia.