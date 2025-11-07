Pracownik bez prawka "pożyczył" samochód szefa. Strażników poprosił o dyskrecję

Zuzanna Sekuła
2025-11-07 12:29

W Warszawie doszło do zaskakującej interwencji Straży Miejskiej. Podczas rutynowej kontroli w rejonie placu Pięciu Rogów zatrzymano kierowcę, który nie tylko złamał zakaz ruchu, ale także nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Mężczyzna, chcąc uniknąć konsekwencji, błagał funkcjonariuszy o dyskrecję, tłumacząc, że samochód należy do jego szefa, który nie wie o tym, że pracownik go używa.

i

Autor: Straż Miejska/ Materiały prasowe
  • Nietypowa interwencja straży miejskiej na placu Pięciu Rogów zaskoczyła funkcjonariuszy.
  • Kierowca bez uprawnień prowadził samochód szefa, prosząc o zachowanie dyskrecji.
  • Jakie konsekwencje czekają mężczyznę i czy jego szef dowie się o całym zajściu?

Warszawa. Jeździł bez uprawnień i prosił o dyskrecję. Co przeskrobał?

Do zdarzenia doszło pod koniec października. Strażnicy ze Śródmieścia prowadzili regularne kontrole w rejonie placu Pięciu Rogów, znanego z ograniczeń w ruchu. Zatrzymany kierowca od razu przyznał się do złamania zakazu, ale najbardziej zależało mu na tym, by informacja o jego przewinieniu nie dotarła do szefa.

„Kierowca, który złamał zakaz poruszania się w tym rejonie, nawet nie usiłował zaprzeczać. Zależało mu jedynie, żeby strażnicy nic nie mówili szefowi, którego samochód używał… bez jego wiedzy” – relacjonują.

Kiedy strażnicy poprosili o okazanie dokumentów, okazało się, że mężczyzna w ogóle nie posiada prawa jazdy! Tłumaczył się, że zamierza wkrótce zapisać się na kurs i zdać egzamin. Teraz jego plany mogą ulec zmianie.

"Uszanowanko". Nietypowa iluminacja na pl. Pięciu Rogów

Co czeka kierowcę? Szef nie będzie zachwycony!

Sprawa została przekazana policji, która zdecyduje o dalszych konsekwencjach dla nieodpowiedzialnego kierowcy. Może mu grozić m.in. czasowy zakaz prowadzenia pojazdów. Zgodnie z procedurami, w przypadku zatrzymania osoby nieposiadającej uprawnień do kierowania, pojazd jest odholowywany na parking depozytowy lub przekazywany osobie wskazanej przez właściciela.

PLAC PIĘCIU ROGÓW
WARSZAWA