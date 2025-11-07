"Nie wie, gdzie jest ani jak się nazywa". Znaleziona w Warszawie kobieta trafiła do szpitala

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-11-07 12:13

Na warszawskim Ursynowie doszło do poruszającej interwencji. Starsza kobieta została znaleziona w pobliżu jednego z budynków przy ulicy Kłobuckiej. Seniorka była zdezorientowana i nie potrafiła powiedzieć, jak się nazywa, ani gdzie mieszka. Dzięki szybkiej reakcji pracownika ochrony i zaangażowaniu strażników miejskich, kobiecie udzielono niezbędnej pomocy.

Nie wie, gdzie jest ani jak się nazywa. Znaleziona w Warszawie kobieta trafiła do szpitala

i

Autor: Straż Miejska m.st. Warszawy/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • Na warszawskim Ursynowie odnaleziono zdezorientowaną seniorkę, która nie pamiętała, kim jest ani gdzie mieszka.
  • Dzięki czujności ochroniarza i interwencji straży miejskiej kobiecie udzielono natychmiastowej pomocy.
  • Kobieta trafiła do szpitala na dalsze badania, by ustalić przyczynę jej stanu i zapewnić jej odpowiednią opiekę.

Zagubiona seniorka znaleziona w Warszawie

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych przy jednej z ulic na Ursynowie, ulicy Kłobuckiej. Patrol Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące starszej kobiety, która znajdowała się w widocznym stanie zagubienia. Siedząc samotnie na krzesełku, nie potrafiła podać swojego imienia ani wskazać drogi do domu. Ochroniarz budynku był pierwszą osobą, która zauważyła niepokojące zachowanie seniorki i podjęła próbę nawiązania z nią kontaktu. Jego czujność i szybka reakcja okazały się kluczowe dla dalszego rozwoju wydarzeń.

Kobieta, która nie była w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące swojej tożsamości czy miejsca zamieszkania, potrzebowała natychmiastowej pomocy. Jej bezradność i dezorientacja wzbudziły zaniepokojenie zarówno u ochroniarza, jak i u przybyłych na miejsce strażników miejskich. Sytuacja ta stanowiła poważne wyzwanie, ponieważ brak danych identyfikacyjnych utrudniał szybkie odnalezienie rodziny czy ustalenie, co dokładnie doprowadziło do takiego stanu rzeczy.

Żyją w symbiozie z gołębiami i kotami. Agresywne gryzonie opanowały blok w Warszawie

Polecany artykuł:

Żyją w symbiozie z gołębiami i kotami. Agresywne gryzonie opanowały blok w Wars…

Trafiła do szpitala

Po ustaleniu tożsamości seniorki, kolejnym krokiem było zapewnienie jej odpowiedniej opieki medycznej. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Ratownicy medyczni dokładnie zbadali kobietę. Ich wstępne ustalenia wskazywały, że choć fizycznie seniorka była w dobrej formie, to jej stan psychiczny wymagał dalszej diagnostyki i wsparcia. W związku z tym podjęto decyzję o przetransportowaniu jej do szpitala, gdzie otrzymała specjalistyczną pomoc i wsparcie. 

Polecany artykuł:

Tragedia na Mazowszu. Szukali Darka przez trzy dni. Ogrodnik utopił się w szamb…
Potworna tragedia w Żaboklikach. Darek ogrodnik utopił się w szambie. Ciało odkryto po trzech dniach
28 zdjęć
Sonda
Wiesz jak udzielić pierwszej pomocy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STARSZA KOBIETA
STRAŻ MIEJSKA
AMNEZJA
WARSZAWA