Prawie 1300 osób bez wody. Wykryto w niej śmiertelnie niebezpieczne bakterie

Dom Jarosława Kaczyńskiego od środka. Oniemieliśmy, gdy zobaczyliśmy, co ma w mieszkaniu! Willa na Żoliborzu jak muzeum

Niebezpieczne bakterie pojawiły się w wodzie. Sanepid opublikował pilny komunikat w tej sprawie

Sprawa dotyczy wodociągu w Woli Wierzbowskiej (pow. ciechanowski), który dostarcza wodę do 12 miejscowości w gminie Opinogóra Górna, w tym m.in. Bacze, Dzbonie, Goździe, Łaguny i Wierzbowo. Wyniki badań próbek, pobranych dzień wcześniej przez sanepid, potwierdziły obecność bakterii E. coli, które mogą stanowić poważne zagrożenie zdrowia.

W komunikacie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie wskazał, że sytuacja może ulec poprawie w ramach realizowanych działań naprawczych. Mieszkańcy muszą jednak oczekiwać na kolejne informacje, które zostaną opublikowane po uzyskaniu wyników ponownych badań jakości wody.

W obliczu braku dostępu do czystej wody, gmina Opinogóra Górna podjęła działania, aby zapewnić mieszkańcom wodę butelkowaną. Zadanie to powierzono Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, który w trybie pilnym dostarcza wodę pitną do poszkodowanych miejscowości. Przedstawiciele gminy zapowiadają, że będą na bieżąco informować o sytuacji oraz podejmowanych krokach.

Bakteria Escherichia coli, wykryta w wodociągu, może wywoływać poważne infekcje układu pokarmowego, w tym biegunkę, gorączkę i odwodnienie. Służby sanitarno-epidemiologiczne apelują do mieszkańców o stosowanie się do zaleceń i całkowite unikanie spożycia zanieczyszczonej wody.

Dramatyczna sytuacja w sanepidach: „Padamy na twarz. Mamy chrypy, bolą nas oczy” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.