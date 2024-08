Woda nie nadaje się do picia. Mieszkańcy dostali alert RCB. Nowe informacje w sprawie skażenia wody

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

W sobotę mieszkańcy Leoncina pod Nowym Dworem Mazowieckim otrzymali alert RCB, w którym zostali poinformowani, że woda z wodociągów nie nadaje się do spożycia.

"Uwaga! Woda w wodociągu w gminie Leoncin nie nadaje się do spożycia. Może być używana do celów gospodarczych" - przekazano w rządowym komunikacie.

"Samorządowy Zakład Budżetowy w porozumieniu z Wójtem Gminy podjął działania naprawcze zgodnie z zaleceniami PSSE tj. skuteczną dezynfekcję wody" - czytamy.

Uruchomiono punkty poboru wody, a osoby starsze i schorowane lub będące pod opieką OPS wodę miały możliwość dostarczenia picia do domu. Co zatruło wodę w Leoncinie? Czy woda nadaje się do spożycia? Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Nowe informacje od sanepidu. Czy woda już nadaje się do picia?

W poniedziałek, 12 sierpnia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim przekazał nam, że woda już nadaje się do spożycia. Wyjaśniono, że podczas standardowych badań wykryto lekko przekroczone poziomy bakterii i dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców zdecydowano o uruchomieniu odpowiednich procedur. Badania wykluczyły E. coli.