Prawnik rodziny Mai ujawnia. To jedno pytanie wstrzymało ekstradycję. Kiedy Bartosz G. wróci do Polski?

Sprawa ekstradycji 18-letniego Bartosza G., podejrzanego o brutalne zamordowanie 16-letniej Mai z Mławy, budzi ogromne emocje. W piątek, 24 października, mieszkańcy Mławy oddali hołd zamordowanej dziewczynie podczas Marszu Białych Aniołów. Ojciec Mai, Jarosław Kowalski, wraz z mecenasem Wojciechem Markiem Kasprzykiem, niedawno wrócili z Grecji, gdzie w Sądzie Najwyższym złożyli petycję o przyspieszenie ekstradycji Bartosza G. Prawnik rodziny ujawnił, że jedno pytanie wstrzymało całą procedurę.

  • W piątek w Mławie odbył się Marsz Białych Aniołów. 
  • Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, reprezentujący rodzinę zamordowanej Mai, poinformował, że Sąd Najwyższy w Grecji wstrzymał procedurę ekstradycji Bartosza G., stawiając polskiej prokuraturze zaskakujące pytanie.
  • Jak podkreślił prawnik, ta sytuacja jest „kuriozalna” i „skandaliczna”.

Dlaczego ekstradycja Bartosza G. została wstrzymana? 

Podczas Marszu Białych Aniołów w Mławie mecenas Kasprzyk podzielił się informacjami na temat przyczyn opóźnienia ekstradycji Bartosza G. Jak wyjaśnił, obrona konsekwentnie zaskarżała wszystkie postanowienia greckiego sądu, co skłoniło Sąd Najwyższy do dokładnego zbadania sprawy.

- Obrona konsekwentnie zaskarżała wszystkie postanowienia tamtejszego sądu, co – jak można przypuszczać – skłoniło Sąd Najwyższy do tego, by upewnić się, że sprawa jest prowadzona zgodnie z prawem i by mieć „czystą kartę” w tej kwestii – mówił mecenas Kasprzyk.

Kluczowe pytanie greckiego sądu

Kluczowe miało okazać się pytanie, które grecki sąd zadał polskiej prokuraturze.

- Sąd Najwyższy w pięcioosobowym składzie zwrócił się do polskiej prokuratury z pytaniem, czy siedemnastolatek w Polsce odpowiada karnie jak osoba dorosła. To jedno pytanie wstrzymało całą procedurę – ujawnił prawnik.

Co dalej z ekstradycją Bartosza G.?

Obecnie trwa tłumaczenie dokumentu. Po doręczeniu odpowiedzi do Grecji posiedzenie w sprawie ekstradycji miałoby odbyć się w trybie pilnym i niejawnym. Mecenas Kasprzyk wyraził nadzieję, że podejrzany wkrótce zostanie sprowadzony do kraju, a całość odbędzie się z zachowaniem pełnych zasad ochrony i bezpieczeństwa Bartosza G. na terytorium Polski.

Prawnik nie krył jednak swojego rozczarowania opieszałością greckiego sądu.

- Sytuacja jest naprawdę wyjątkowa i, w mojej ocenie, skandaliczna – strona grecka od kwietnia wiedziała, że brakuje jednego dokumentu, a mimo to nie podjęto działań. Zawiodła komunikacja pomiędzy polsko-greckim łącznikiem, ale główne zastrzeżenia kierujemy do greckiego sądu podkreślił mecenas Kasprzyk.

Co na to polska prokuratura?

- Zapytanie z greckiego sądu wpłynęło w piątek. Dopiero po jego przetłumaczeniu możemy podjąć dalsze działania - potwierdził nam rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku, prok. Bartosz Maliszewski. Jak wskazuje, więcej informacji powinno pojawić się w przyszłym tygodniu.

Zabójstwo Mai wstrząsnęło Polską. Jak do tego doszło?

Śmierć 16-latki wstrząsnęła mieszkańcami Mławy i całej Polski. Jak ujawniły wyniki sekcji zwłok, Maja zginęła w wyniku wielokrotnych uderzeń tępym narzędziem. Jej czaszka została niemal całkowicie roztrzaskana. Podejrzanym o dokonanie zabójstwa jest 18-letni Bartosz G., który wyjechał do Grecji na wycieczkę szkolną.

Mieszkańcy Mławy wciąż oczekują na sprowadzenie Bartosza G. do Polski. Sprawa ekstradycji pozostaje priorytetem dla rodziny Mai i jej prawnika, którzy nie ustają w wysiłkach, aby sprawiedliwości stało się zadość.

