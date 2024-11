Prezydent Rafał Trzaskowski o świcie w piekarni. Z właścicielami rozmawiał o migracji!

Rafał Trzaskowski z samego rana pojechał do piekarni. "To jest ten moment"

Rafał Trzaskowski zaskoczył wszystkich. W środę (27 listopada) bladym świtem odwiedził siedzibę piekarni Putka w Jawczycach pod Warszawą. Jej właściciele oprowadzili włodarza Warszawy po swoim zakładzie. Przechadzając się między wypiekami, rozmawiali o potrzebach przedsiębiorców. – Historia naszej firmy zaczęła się w 1918 r., gdy nasz prapradziadek otworzył piekarnię w Okuniewie. Jesteśmy już czwartym pokoleniem pracującym w branży. Przed nami piętrzą się wyzwania – powiedziała nam Zuzanna Putka-Twardowska, dyrektor sieci własnej i marketingu. – Z prezydentem rozmawialiśmy o problemach przedsiębiorców. Mamy coraz większe kłopoty z zatrudnieniem nowy pracowników. Bezrobocie w naszym powiecie jest bardzo niskie, więc brakuje rąk do pracy. Wspieramy się pracownikami z zagranicy. To dla nas ważny element i mamy nadzieję na wprowadzenie rozsądnej polityki, która pozwoli na przyjazd do kraju wszystkim tym, którzy chcą u nas uczciwie zarabiać – dodaje brat, Grzegorz Putka, który zarządza firmą.

– Mówiliśmy też o zmienności prawa. Przykładem jest ostatni pomysł wolnej Wigilii. Musieliśmy przez to przygotować dwa harmonogramy dla pracowników, bo nie wiemy, na czym stoimy. Takie propozycje rzucane na miesiąc przed wprowadzają chaos – wyjaśnia szef firmy.

Zdaniem przedsiębiorców problemem są również niejasne zapisy prawne i podatkowe. – Rząd PiS zmieniał podatki tyle razy, wprowadzał nowe obciążenia, że trudno było się w tym połapać. To odbijało się bardzo negatywnie na przedsiębiorcach, a dzisiaj najważniejsze jest to, by mówić o gospodarce, o tym, jak możemy pomagać ludziom – powiedział Trzaskowski. Chociaż kampania wyborcza jeszcze się nie zaczęła, to kandydat na prezydenta zapowiedział w najbliższych tygodniach spotkania i rozmowy z przedsiębiorcami oraz rolnikami. – Chcemy wspólnie zastanowić się, co jest najważniejsze dla polskiej gospodarki - podsumował. Odniósł się też do kwestii migracyjnej. – Brakuje rąk do pracy. Sensowna polityka migracyjna, to taka, która będzie twarda wobec nielegalnej migracji, ale bierze pod uwagę potrzeby przedsiębiorców – podsumował.