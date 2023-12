Prosty sposób na spalenie świątecznych kalorii. W Warszawie zrobisz to za darmo!

"Rusz się Warszawo po Świętach"

Święta Bożego Narodzenia już za nami. Czas słodkiego leniuchowania, który upłyną na rozmowach z najbliższymi przy stole pełnym smakołyków z pewnością był przyjemny, jednak zostawił po sobie niezbyt przyjemną pamiątkę – dodatkowe kilogramy! W te wyjątkowe dni raczej nie zwracamy uwagi na kalorie i przestrzeganie diety. Przecież jeszcze jeden kawałeczek serniczka nie zaszkodzi! Sałatka jarzynowa również prosi się o skosztowanie!

Co zrobić, by po świętach szybko spalić nadprogramowe kalorie? Rada jest prosta - trzeba się ruszyć! Nie ma lepszej metody na powrót do formy niż aktywność fizyczna. Stołeczny ratusz po raz kolejny zaprasza mieszkańców do akcji "Rusz się Warszawo po Świętach".

W ramach tej akcji chętni do uprawiania sportu mogą korzystać całkowicie za darmo z licznych atrakcji aż do 31 grudnia. Wystarczy zabrać ze sobą Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka.

Akcja "Rusz się Warszawo po Świętach". Tutaj poćwiczysz za darmo

Gdzie i co można poćwiczyć w Warszawie? Oto miejsca na mapie stolicy, które biorą udział w akcji "Rusz się Warszawo po Świętach":

Ośrodek Inflancka - pływanie rekreacyjne (60 min w strefie płatnej w godzinach otwarcia obiektu dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka)

- pływanie rekreacyjne (60 min w strefie płatnej w godzinach otwarcia obiektu dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka) Ośrodek Namysłowska - pływanie rekreacyjne (60 min w strefie płatnej w godzinach otwarcia obiektu dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka)

- pływanie rekreacyjne (60 min w strefie płatnej w godzinach otwarcia obiektu dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka) Ośrodek Grzybowska - pływanie rekreacyjne (60 min w strefie płatnej w godzinach otwarcia obiektu dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka)

- pływanie rekreacyjne (60 min w strefie płatnej w godzinach otwarcia obiektu dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka) Ośrodek Rozbrat - pływanie rekreacyjne (60 min w strefie płatnej w godzinach otwarcia obiektu dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka)

- pływanie rekreacyjne (60 min w strefie płatnej w godzinach otwarcia obiektu dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka) Ośrodek Polonia - pływanie rekreacyjne(45 minut w strefie płatnej w godzinach 6:00- 19:00 dla posiadaczy Karty Warszawiaka/ Młodego Warszawiaka)

- pływanie rekreacyjne(45 minut w strefie płatnej w godzinach 6:00- 19:00 dla posiadaczy Karty Warszawiaka/ Młodego Warszawiaka) Ośrodek Stegny - jazda rekreacyjna na lodowisku dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka w dniach 27, 28, 29 grudnia od 8:30 do 14:30; w dniach 30 i 31 grudnia w godzinach 12.00-14.00)

- jazda rekreacyjna na lodowisku dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka w dniach 27, 28, 29 grudnia od 8:30 do 14:30; w dniach 30 i 31 grudnia w godzinach 12.00-14.00) Lodowisko w Ośrodku Moczydło - jazda rekreacyjna na lodowisku w godzinach otwarcia obiektu dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka)

- jazda rekreacyjna na lodowisku w godzinach otwarcia obiektu dla posiadaczy Karty Warszawiaka/Młodego Warszawiaka) Lodowisko Rynek Starego Miasta - jazda rekreacyjna na lodowisku. Obiekt udostępniany bezpłatnie dla wszystkich chętnych

- jazda rekreacyjna na lodowisku. Obiekt udostępniany bezpłatnie dla wszystkich chętnych Lodowisko przed PKiN - jazda rekreacyjna na lodowisku. Obiekt udostępniany bezpłatnie dla wszystkich chętnych