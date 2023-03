Przechodziła przez pasy, potrąciło ją volvo. Nieprawdopodobne, co wydarzyło się później [WIDEO]

Maków Mazowiecki. Volvo huknęło w pieszą na pasach!

Wypadek miał miejsce w czwartek, 23 marca, około godz. 18:30. Na ul. Przasnyskiej w Makowie Mazowieckim. Zdarzenia nie zgłosiła jednak ani poszkodowana kobieta, ani kierowca, który potrącił pieszą przechodzącą przez pasy. Zgłoszenie o wypadku makowscy policjanci otrzymali dopiero kolejnego dnia... kiedy wpłynęło nagranie z monitoringu!

Na udostępnionym przez mundurowych nagraniu doskonale widać kierującego volvo, który potracił pieszą przechodzącą przez oznakowane przejście dla pieszych. Kierowca zatrzymał się i pomógł kobiecie wstać. Po kilku minutach kobieta odeszła, trzymając się za biodro, a kierowca odjechał.

Kobieta ma złamaną miednicę

Makowscy policjanci postanowili bliżej przyjrzeć się temu zdarzeniu i dotarli do poszkodowanej kobiety. - Okazało się, że jest to 67-letnia mieszkanka Makowa Mazowieckiego. Kobieta potwierdziła, ze takie zdarzenie miało miejsce. Zaznaczyła, że ona sama nie chciała pomocy, dotarła do domu, twierdząc, że to tylko potłuczenie - przekazała podkom. Monika Winnik z makowskiej policji.

Funkcjonariusze wezwali na miejsce karetkę pogotowia, która zabrała kobietę na badania. Okazało się, że 67-latka nie miała racji. Biodro nie bolało jej jedynie z powodu potłuczenia. Kobieta ma złamaną miednicę!

W weekend policjanci ustalili, że kierującym volvo, który potrącił kobietę, jest 28-letni mieszkaniec województwa podlaskiego. - Mężczyzna tłumaczył, że nie zauważył będącej na przejściu kobiety. Chciał wezwać pomoc, ale kobieta odmówiła - poinformowała podkom. Monika Winnik. - Policjanci, którzy pracowali na miejscu, zabezpieczyli możliwe ślady, ustalili świadków zdarzenia. W tej sprawie wszczęte jest dochodzenie, którego celem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku - dodała policjantka.

