i Autor: Archiwum prywatne Żelechów. Pijacki rajd wikariusza. Duchowny zamknięty w ośrodku!

Kościelne władze reagują

Pijany wikariusz szalał po wsi. W kurii się wściekli. Ksiądz ma przechlapane

Ksiądz, który w połowie marca, urządził sobie pijacki rajd po Żelechowie, został odsunięty od pełnienia funkcji duszpasterskich i trafił do zamkniętego ośrodka! Takie informacje przekazała nam Archidiecezja Warszawska. Co więcej, duchowny usłyszał też prokuratorski zarzut, za który grozi mu do 5 lat więzienia.