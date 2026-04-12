Przełom w sprawie kładki w Parku Skaryszewskim. Przebudowa pochłonie ponad 2 mln zł

Kładka widmo w Parku Skaryszewskim. Dlaczego przejście jest zamknięte?

Przeprawa pieszo-rowerowa, zlokalizowana na styku warszawskiego Parku Skaryszewskiego oraz Kamionkowskich Błoń Elekcyjnych, od trzech i pół roku pozostaje niedostępna dla spacerowiczów. Obiekt łączył niegdyś Jezioro Kamionkowskie z Kanałem Wystawowym, stanowiąc kluczowy punkt w tej reprezentacyjnej przestrzeni. Dziś przechodnie zmuszeni są korzystać z sąsiednich przepraw. Decyzja o wyłączeniu mostku z eksploatacji zapadła w październiku 2022 roku z uwagi na fatalny stan techniczny i realne ryzyko zawalenia. Od tamtego momentu wejścia chronią mało estetyczne barierki i znaki informujące o zakazie wstępu. Teoretycznie prosta naprawa przeciągnęła się na lata, a miejsce wciąż pozostaje całkowicie niedostępne dla gości.

Koniec utrudnień coraz bliżej?

Zastój w pracach wynika ze skomplikowanych warunków terenowych i instalacji ukrytych pod ziemią. Michał Szweycer z urzędu dzielnicy Praga-Południe wyjaśnił naszej redakcji, że główną przeszkodą jest infrastruktura przesyłowa, w tym sieci energetyczne i kanalizacyjne. To właśnie te podziemne elementy sprawiają, że całe przedsięwzięcie staje się niezwykle kosztowne i rozciągnięte w czasie. Rzecznik przekazał jednak, że niedawno nastąpił przełom, ponieważ władze podpisały umowę z inwestorem realizującym w okolicy inwestycję mieszkaniową. Deweloper, w ramach partycypacji w rozwoju lokalnej infrastruktury, ma zaprojektować i wybudować zupełnie nowy mostek. Faza projektowa jest jednak żmudna, gdyż wymaga licznych uzgodnień między innymi z Wodami Polskimi oraz Konserwatorem Zabytków.

Harmonogram inwestycji przewiduje, że przygotowanie pełnej dokumentacji zakończy się do połowy bieżącego roku. Sama modernizacja i prace budowlane mają zostać zrealizowane do końca tego roku. Przewidywany koszt całej operacji oszacowano na nieco ponad 2 miliony złotych.