Nowe informacje po atakach w szkołach. Aż 135 zatrzymanych i 311 zdarzeń

Policja skontrolowała blisko 80 tys. placówek, a w całym kraju zatrzymano 135 osób.

Do godz. 6 w poniedziałek, 12 października, odnotowano 311 zdarzeń związanych z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Po krwawych atakach w szkołach funkcjonariusze przez całą dobę monitorują internet i reagują na każde zgłoszenie.

Brutalny atak w Leszczydół-Nowiny. Nożownik miał 15 lat

Policja skontrolowała blisko 80 tys. placówek

W poniedziałek, 12 października, polska policja opublikowała najnowsze dane dotyczące działań prowadzonych na terenie całego kraju. Jak wynika z komunikatu, funkcjonariusze skontrolowali już blisko 80 tysięcy placówek oświatowych. Do godziny 6 rano odnotowano 311 zdarzeń, w których policjanci prowadzą czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Dotychczas zatrzymano 135 osób. Policjanci nadal prowadzą działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom szkół i innych placówek oświatowych.

Seria ataków w szkołach. Polska wstrząśnięta

Wzmożone działania służb są prowadzone w czasie, gdy Polskę niepokoją kolejne doniesienia o przemocy w placówkach edukacyjnych. W ostatnich dniach doszło do brutalnego ataku w Ostrołęce, gdzie rannych zostało dziewięć osób, oraz tragedii w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem. Tam 15-latek zaatakował pracowników szkoły, a 37-letnia woźna zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. W niedzielę informowano o ataku w Warszawie, gdzie 21-letnia kobieta zaatakowała trzy osoby w szkole policealnej.

Policja przez całą dobę monitoruje internet

Działania nie ograniczają się do kontroli szkół. Jak przekazano w poniedziałkowym komunikacie, policjanci przez całą dobę monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Ma to pomóc w szybkim wykrywaniu niepokojących sygnałów i sprawdzaniu informacji o potencjalnych zagrożeniach.