Przerzucali papierosy z Białorusi do Polski balonami z GPS-em! Aresztowano kolejne osoby w sprawie

Zorganizowana grupa przestępcza przemycała papierosy z Białorusi do Polski, wykorzystując do tego balony.

W sprawie zatrzymano cztery osoby, które usłyszały zarzuty udziału w grupie przestępczej i narażenia Skarbu Państwa na straty ponad 2 mln zł.

Śledztwo jest rozwojowe, a podejrzanym grozi do 12 lat więzienia

Papierosy z Białorusi przerzucali balonami. Kolejne zatrzymania w sprawie

Jak poinformował rzecznik prokuratury Bartłomiej Świderski, zatrzymani to trzech mężczyzn i kobieta w wieku od 36 do 45 lat. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych związanych z przemytem papierosów zza wschodniej granicy.

- Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych polegających na przemycie papierosów do Polski zza wschodniej granicy, tj. z Republiki Białorusi, z których to przestępstw członkowie tej grupy uczynili sobie stałe źródło dochodu – przekazał prok. Świderski.

Milionowe straty i kolejne zatrzymania w planach

Podejrzanym zarzucono także sprowadzanie do Polski papierosów bez polskich znaków akcyzy, co naraziło Skarb Państwa na straty przekraczające 2 mln zł. Według śledczych proceder trwał od września 2025 roku do lutego 2026 roku.

Zatrzymani nie przyznają się do winy, jednak złożyli już wyjaśnienia. Grozi im kara od 9 miesięcy do nawet 12 lat pozbawienia wolności. Prokuratura podkreśla, że śledztwo ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania.

Już wcześniej, w lutym, w tej samej sprawie aresztowano pięciu mężczyzn. Jak ustalili śledczy, grupa działała na terenie powiatu bialskiego i w tym czasie przemyciła do Polski co najmniej 48 tys. paczek papierosów różnych marek.

