Przez chory ząb Pelagia nie mogła jeść. Pomógł jej międzynarodowy zespół lekarzy

Hipoporamica Pelagia cierpiała z powodu zęba

„Jakiś czas temu zauważyliśmy u Pelagii problemy z pobieraniem pokarmu oraz zmiany w obrębie żuchwy. By pomóc naszej hipopotamowej seniorce (ma niespełna 38 lat - to zacny wiek, jak na hipopotama), wczoraj rano (3 czerwca – red.) w Warszawskim ZOO zebrał się międzynarodowy zespół lekarzy i specjalistów, którzy przeprowadzili badanie, a następnie zabieg chirurgiczny usunięcia zęba u Pelagii” - poinformowało za pośrednictwem mediów społecznościowych Warszawskie ZOO.

To było ogromne wyzwanie. Najpierw Dr Cobus Raath oraz Dr Aleksandr Semjonov podali Pelagii środki usypiające. Po około 20 min można było rozpocząć zabieg.

Jak podaje stołeczne ZOO, pierwszym etapem było zrobienie zdjęć RTG, aby specjaliści z zakresu stomatologii mogli ocenić sytuację. „Po wykonaniu zdjęć rentgenowskich w obrębie żuchwy wykonano badanie jamy ustnej i oceniono, gdzie najprawdopodobniej zlokalizowany jest problem - badanie wykonał Dr Gerhard Putter z Dr Katarzyną Jodkowską. Lekarze wybrali jeden z zębów, który trzeba było usunąć” - wyjaśniło ZOO.

Druga część zabiegu była jeszcze poważniejsza. Polegała na chirurgicznym usunięciu zęba hipopotamicy Pelagii. „Proces był skomplikowany, długi i wymagał od wszystkich nie lada wysiłku. Po upewnieniu się, że cały ząb wraz z korzeniami został usunięty, zabezpieczono ubytek specjalnym opatrunkiem, który mamy nadzieję pozostanie tam na tyle długo, by zabezpieczyć powstałą lukę i wspomóc proces gojenia” - przekazało ZOO.

Po zakończeniu zabiegu lekarze wybudzili Pelagię. Samica zdecydowała się wstać po około 1,5 godziny od wybudzenia, kiedy doszła do siebie.

Pracownicy ZOO apelują do odwiedzających

„Pelagia przez jakiś czas będzie przebywała w pawilonie Hipopotamiarni otoczona troską kochających Opiekunów, którzy pomogą jej dojść do siebie. Jeśli będziecie w środku, prosimy Was o ciszę i spokój, żeby nasza seniorka mogła spokojnie wrócić do zdrowia. Trzymajcie za nią kciuki” - zaapelowali pracownicy Warszawskiego ZOO.