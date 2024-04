Przyjechał do rodziny, zastał masakrę. Cztery martwe ciała w domu w Warszawie. Szokujące szczegóły

Święta wielkanocne to czas, który większość ludzi spędza z bliskimi, choć oczywiście nie wszyscy. Jedni to lubią, drudzy niekoniecznie. 33-letni mężczyzna, który według „Faktu” przyjechał na Wielkanoc do Warszawy, należał prawdopodobnie do tego pierwszego grona. Przyjechał bowiem do stolicy, by spędzić święta u rodziców i dziadków, którzy mieszkali na warszawskim Ursusie. Zjawił się u nich w niedzielę, 31 marca 2024 roku, około godziny 10:00. Zamiast radości, wynikającej z zobaczenia krewnych, mężczyzna przeżył szok. W środku mieszkania zastał bowiem przerażający widok – cztery martwe ciała swoich bliskich. Chwycił za telefon i natychmiast powiadomił służby.

W okolicy szybko zaroiło się od policji. Przyjechało także pogotowie ratunkowe, ale na pomoc poszkodowanym było już niestety za późno. Wszyscy nie żyli. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota poinformowała media o wszczęciu w tej sprawie śledztwa, w ramach którego będą badane przyczyny śmierci ofiar, w tym również możliwość targnięcia się sprawcy na własne życie. Mundurowi co prawda nie potwierdzili precyzyjnie doniesień „Faktu”, jakoby ciała odnalazł 33-latek, ale zdradzono, że do ujawnienia zwłok i zawiadomienia służb rzeczywiście doprowadzili „członkowie rodziny” – nie wiadomo, czy dalszej, czy bliższej. Niewykluczone, że do mieszkania przyjechało więcej osób, a nie tylko jedna.

Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, a później podjęto decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok zmarłych osób. Jedna z najbardziej prawdopodobnych hipotez mówi o tak zwanym rozszerzonym samobójstwie, czyli tak naprawdę zabójstwie trzech osób i odebrania sobie życia przez czwartą, która zamordowała wcześniej pozostałe.

Ofiary, według ustaleń dziennikarzy, to dwie pary – rodzice oraz dziadkowie 33-latka, który wezwał policję. Nieoficjalnie ci pierwsi mogli mieć około 60 lat, a drudzy – około 80 lat. Mieszkali w domu jednorodzinnym podzielonym na dwa lokale. Magazyn „Fakt” podawał, że na dole żyli rodzice kobiety, która wraz z partnerem mieszkała na piętrze. To właśnie mąż miał zabić teściów oraz żonę, a na koniec odebrać własne życie poprzez powieszenie. To jednak na razie tylko hipoteza, która będzie sprawdzana przez śledczych. Prokurator Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie zastrzegał, że z uwagi na dobro postępowania oraz trwające czynności procesowe przekazanie bardziej precyzyjnych informacji nie jest możliwe.

Tymczasem mieszkańcy warszawskiego Ursusa nadal nie mogą otrząsnąć się po tragedii, do której doszło w domu przy ulicy Koronacyjnej. „Super Express” ustalił, że jedną z ofiar była pani Anna, której ciało znaleziono na piętrze. Miała rozległe obrażenia głowy, była przykryta kocem. Na dole przebywali jej rodzice – z podobnymi ranami.

Kobieta dwa dni przed śmiercią opublikowała w sieci wzruszający wpis, z którego można wywnioskować, że poruszona dziękowała bliskim za życzenia urodzinowe. - Przybył mi kolejny rok, a w nowy wchodzę z nadzieją, że będzie jeszcze lepszy – napisała w mediach społecznościowych.

Pod wiadomością znalazło się mnóstwo komentarzy. Można w nich przeczytać, że pani Anna wzbudzała ogromną sympatię ludzi. - Kochamy panią, bo jest pani cudownym człowiekiem – pisali do niej. Podobne słowa padają z ust sąsiadów rodziny, z którymi rozmawiali reporterzy „Super Expressu”. Mieszkańcy mówią, że nadal są w szoku. Z ich relacji wynika, że to była miła, kochającą się rodzina. - Chodzili razem na spacery, byli spokojni i religijni – mówią. Ale znaleźli się także tacy, którzy twierdzą, że w domu nie działo się dobrze już od jakiegoś czasu.

Dziennik „Fakt” rozmawiał z sąsiadami, którzy snuli teorie na temat tego, co mogło być podłożem tej strasznej zbrodni. Ich zdaniem, mężczyzna podejrzewany o dokonanie zabójstwa i odebranie sobie życia miał nie czuć się dobrze w tym domu. - Wciąż słyszał jakieś pretensje. Szczególnie z teściem nie miał dobrej relacji – mówili świadkowie. - Czuł się osaczony, teść nie pozwalał mu nawet pomidora zerwać ze szklarni – dodawali kolejni. Z medialnych ustaleń wynika, że relacja w małżeństwie także od jakiegoś czasu się nie układała.

„Fakt” podawał, że Anna pracowała w domu opieki dla seniorów w Warszawie i była mocno zaangażowana w tę pracę. Aktywna, współpracująca z podopiecznymi, których zdjęcia publikowała chętnie w internecie. Fotografii z mężem na próżno tam szukać. Według sąsiadów, miał być przez nią stłamszony, cokolwiek to znaczy. Warto zauważyć, że nawet gdyby te doniesienia okazały się prawdziwe, to nic nie usprawiedliwia zbrodni i brutalnych morderstw, jakich się dopuszczono. Internauci dodają, że ofiary nigdy nie są winne temu, co robi im oprawca. Odpowiada za to on sam.

Z nieoficjalnych ustaleń śledczych wynika, że w rodzinie mogło dochodzić do konfliktów. Nie układało się od miesięcy, a sprawca kumulował w sobie gniew. Wszystko rozgrywało się za zamkniętymi drzwiami, bo większość osób nie podejrzewała, że u sąsiadów dzieją się złe rzeczy. Nie było słychać awantur, ani żadnych oznak, zwiastujących coś niedobrego.

- To była normalna rodzina, zostawialiśmy sobie wzajemnie klucze, znaliśmy się od lat – powiedział jeden z sąsiadów ofiar w rozmowie z Wirtualną Polską. Rodzina miała tam mieszkać od kilkudziesięciu lat. Pan Zygmunt, jeden z mieszkańców, w rozmowie z WP opowiadał, że pamięta jeszcze poprzednie pokolenia, które żyły w tym domu. Nie skarżyli się na żadne problemy, nie kłócili publicznie. W Wielką Sobotę widział ich w kościele, a wcześniej z zakupami. Pani Urszula, inna sąsiadka, dodawała, że znała ich od małego i nie może powiedzieć złego słowa. - Porządni ludzie – skwitowała.

Dlaczego więc doszło do tragedii? Będą to teraz badać śledczy. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, na razie było wiadomo tylko tyle, że trzy z czterech ofiar miały na ciałach rany głowy – córka oraz jej rodzice. Czwarta ofiara, mężczyzna, miał odebrać sobie życie. To wszystko może potwierdzać wstępną teorię, która mówi o rozszerzonym samobójstwie. Ale czemu dokładnie do niego doszło? Nie wiadomo, czy kiedykolwiek poznamy prawdę, lecz mundurowi na pewno będą do niej dążyć. Śledztwo może jeszcze potrwać nawet kilka miesięcy.

