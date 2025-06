Przywiązała psa do ławki i zostawiła. Pilne poszukiwania kobiety ze zdjęcia

1373 pomysły na lepszą Warszawę. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim. Co wybiorą mieszkańcy?

Wydział dochodzeniowo-śledczy policji prowadzi postępowanie w sprawie znęcania się nad psem poprzez jego porzucenie. Do zdarzenia doszło w kwietniu bieżącego roku przed jedną z klinik weterynaryjnych przy ulicy Schroegera na warszawskich Bielanach. Według zgromadzonych przez policję materiałów kobieta, której wizerunek został zarejestrowany przez monitoring, przywiązała psa do ławki i oddaliła się, pozostawiając zwierzę samo sobie.

Sprawa została zakwalifikowana jako znęcanie się nad zwierzęciem, co zgodnie z polskim prawem stanowi przestępstwo i podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat. Policjanci starają się ustalić tożsamość kobiety widocznej na nagraniach i zdjęciach. W tym celu opublikowano jej wizerunek oraz wystosowano oficjalny komunikat z prośbą o pomoc do opinii publicznej.

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które rozpoznają kobietę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jej tożsamości, o pilny kontakt telefoniczny pod numerami: (47) 723-71-55 lub (47) 723-12-87. Informacje można również przekazywać drogą mailową na adres: [email protected], powołując się na numer sprawy D-I-2685/25.

Sprawą zajmuje się sierżant Joanna Grudziecka z bielańskiego wydziału dochodzeniowego. Każda, nawet pozornie drobna informacja, może okazać się kluczowa w ustaleniu tożsamości kobiety i doprowadzić do pociągnięcia jej do odpowiedzialności karnej.

Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia nie tylko jest moralnie naganne, ale również stanowi poważne naruszenie prawa. Funkcjonariusze liczą na współpracę z mieszkańcami Warszawy oraz wszystkimi osobami, które mogły znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia w tamtym czasie.

