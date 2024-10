i Autor: Nadesłane, SHUTTERSTOCK Partner zmuszał ją do znęcania się nad psem. Obrzydliwe nagranie wyciekło do sieci

OBRZYDLIWE WIDEO

Pastwiła się nad swoim psem. Przekonywała, że zmusił ją do tego partner. Wyciekło nagranie

We wtorek wieczorem (22 października) sieć obiegło szokujące nagranie, w którym młoda kobieta znęca się nad psem. Kobieta, jak twierdzi, została zmuszona do tego przez swojego byłego partnera. Filmik szybko rozprzestrzenił się w sieci, a sprawą zajmuje się już płocka policja. Dokumenty w tej sprawie zostały przesłane już do prokuratury.