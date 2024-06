Puste kajaki, ślady stóp prowadzące do wody i puste butelki. Trzej mężczyźni zniknęli!

Pusty kajak, śladu stóp prowadzące do wody i puste butelki. Pilny alarm!

Niedługo po godzinie 23 do wyszkowskiej komendy zadzwonił właściciel wypożyczalni. Trzej mężczyźni, którzy korzystali z kajaków zniknęli! - Po południu trzech mężczyzn wypożyczyło dwa kajaki, a następnie wypłynęli na spływ Bugiem i do chwili obecnej nie dotarli do miejsca zbiórki. Zaniepokojony mężczyzna postanowił przepłynąć wyznaczoną trasę i sprawdzić, co się stało. Na wysokości Brańszczyka odnalazł jeden kajak wypełniony pustymi butelkami po alkoholu i ślady stóp prowadzące do wody. Telefon kontaktowy do mężczyzn nie odpowiadał – wyjaśnia mł. asp. Wioleta Szymanik.

Gdy na miejsce przybył patrole policji, okazało się, że... nieodpowiedzialni mężczyźni wrócili do domów, a kajaki porzucili! - Na miejscu interweniowali wyszkowscy funkcjonariusze, którzy natychmiast ruszyli do poszukiwań kajakarzy. W trakcie podjętych czynności mundurowi szybko ustalili dane nieodpowiedzialnych mężczyzn. Okazało się, że bezpiecznie dotarli do miejsc zamieszkania. Jak się tłumaczyli, jeden kajak porzucili na brzegu rzeki , a drugi...”im odpłynął” – mówi policjantka. Tym razem skończyło się na szczęście tylko na strachu.