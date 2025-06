PZPN potwierdza! To on jest faworytem do roli selekcjonera. Wskazali nazwisko

Polska czeka na nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Michał Probierz zrezygnował z tej posady po kompromitującej porażce z Finlandią 1:2 w eliminacjach mistrzostw świata. W mediach rozpoczęła się giełda nazwisk. Głośno mówi się o kolejnych trenerach, którzy zgłaszają się do PZPN. Ze związku płynie jednak nowa informacja – Maciej Skorża jest faworytem do objęcia posady selekcjonera.

i Autor: Cyfrasport Cezary Kulesza