To on będzie następcą Michała Probierza? Cezary Kulesza ma myśleć o dwóch nazwiskach

Kto następcą Michała Probierza? Kulesza ma kilku kandydatów

Po rezygnacji Michała Probierza z funkcji selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, oczy kibiców zwróciły się w stronę Roberta Lewandowskiego. Czy kapitan wróci do kadry? Prezes PZPN Cezary Kulesza w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, że decyzja będzie należeć wyłącznie do nowego trenera.

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski już przed ostatnim meczem z Finlandią (1:2) ogłosił zawieszenie występów w reprezentacji tak długo, jak selekcjonerem będzie Michał Probierz. Decyzja była reakcją na odebranie mu opaski kapitańskiej przez trenera. Prezes PZPN pytany o powrót Lewandowskiego do kadry podkreślił, że nie będzie ingerował w selekcję zawodników:

– To nie będzie moja decyzja, a nowego selekcjonera. Ja nie wnikam w powołania zawodników do kadry. Po to zatrudniam trenera, żeby on decydował o tym, kogo powołuje. Jeżeli uzna za słuszne, żeby powołać Roberta, to pewnie go powoła – powiedział Kulesza w rozmowie z PAP.

Nowy selekcjoner ma zostać wyłoniony jak najszybciej, ponieważ – jak zaznaczył Kulesza – musi mieć czas na zapoznanie się z drużyną i przygotowanie do nadchodzących meczów. Szef związku sugeruje, że wybór padnie na trenera znającego polski rynek. Wśród nazwisk, które wymieniał są Jan Urban, Jacek Magiera, Adama Nawałka i Jerzy Brzęczek.

To on ma być faworytem do zostania nowym selekcjonerem

Najnowsze informacje w sprawie objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski przekazano za pośrednictwem portalu „Przegląd Sportowy”. Według szczegółów, które ujawnił dziennikarz Dariusz Dobek, faworytem prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej ma być Maciej Skorża.

Co jeśli nie uda się przekonać trenera japońskiego klubu? Według informacji „Przeglądu Sportowego”, drugim faworytem Kuleszy ma być Jerzy Brzęczek. Niewykluczone też, że w grze znajdzie się były trener Lecha Poznań czy Dinama Zagrzeb Nenad Bjelica.

Decyzja Cezarego Kuleszy o tym, kto zostanie selekcjonerem ma zapaść już niedługo po powrocie prezesa PZPN z Klubowych Mistrzostw Świata.