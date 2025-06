i Autor: Piotr Stańczak

Poszukiwania trenera

Rosjanie są pewni. To on zastąpi Michała Probierza w roli selekcjonera? Polacy go dobrze znają

Reprezentacja Polski nadal pozostaje bez selekcjonera po dymisji Michała Probierza. Prezes PZPN Cezary Kulesza rozpoczął poszukiwania jego następcy, ale nie spieszy się z decyzją. Zdaniem Rosjan, głównym kandydatem do objęcia Polski jest Stanisław Czerczesow! - On ma autorytet. Dlaczego nie? - przekonują w sprawie byłego trenera Legii Warszawa.