Adam Nawałka selekcjonerem po Probierzu? Zabrał głos! Jasne stanowisko

Adam Nawałka prowadził reprezentację Polski w latach 2013-2018. Był to okres, który zapadł w pamięć wszystkim polskim kibicom. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni doszli do pamiętnego ćwierćfinału Euro 2016, a także awansowali na mistrzostwa świata. W Rosji ponieśli jednak bolesną klęskę w grupie z Senegalem, Kolumbią i Japonią, a po turnieju zmienił się selekcjoner. Siedem lat później Nawałka ponownie jest łączony z reprezentacją, do której mógł wrócić już na początku 2022 roku. Po zamieszaniu z odejściem Paulo Sousy uznanie Cezarego Kuleszy zdobył ostatecznie Czesław Michniewicz. Tym razem były selekcjoner ponownie ma kilku kontrkandydatów.

Adam Nawałka następcą Probierza? Zabrał głos

Sam prezes PZPN w rozmowie z Radiem Zet wymienił Nawałkę obok Jerzego Brzęczka, Jacka Magiery i Jana Urbana. Zwłaszcza ten ostatni jest rozpatrywany w mediach jako naprawdę mocny kandydat, ale niewykluczone, że Kulesza po ponad trzech latach trudnych doświadczeń skusi się na byłego selekcjonera, który kojarzy się kibicom z sukcesami. 67-letni trener nie ukrywa, że jest zainteresowany takim powrotem.

- Pytanie retoryczne. Poza tym silenzio stampa - odpowiedział Nawałka dziennikarzowi TVP Sport, Robertowi Błońskiemu, gdy ten zapytał, czy byłby zainteresowany poprowadzeniem reprezentacji Polski.

Reprezentacja Polski niedokończoną misją Nawałki?

Ta odpowiedź dopełnia słowa byłego selekcjonera sprzed roku. - Staram się nie żałować raz podjętej decyzji, dziś biorę tamto postanowienie na klatę. Patrzyłem, co później działo się z reprezentacją, jak była przebudowywana i… serce płakało. Zwycięstwa cieszą, ale najwięcej uczą porażki. Cena za zdobycie takiego doświadczenia jest ogromna, tego nigdzie nie da się kupić. Z bagażem zdobytym na dwóch turniejach powinienem zostać - mówił w zeszłym roku w wywiadzie dla TVP Sport.

Kolejna szansa na powrót do reprezentacji nadeszła niespodziewanie szybko. Działacze PZPN nie mają dużo czasu na podjęcie decyzji. Już na początku września Polska zagra dwa arcyważne mecze w eliminacjach do mistrzostw świata z Holandią i Finlandią.

