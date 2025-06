Trenował Real Madryt i Portugalię, chce poprowadzić reprezentację Polski. Nowy kandydat na selekcjonera kadry

Co teraz zrobi Iran? "Nie poddadzą się, USA mogą być wciągnięte w wojnę"

Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Powodem były napięcia wokół drużyny, które rozpoczęły się od odebrania opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. Kapitan odmówił udziału w czerwcowym zgrupowaniu, a w oświadczeniu przyznał, że nie zagra więcej, dopóki Probierz będzie trenerem. Atmosfera pękła po wtorkowej porażce 1:2 z Finlandią w Helsinkach. W czwartek rano szkoleniowiec sam złożył rezygnację.

Probierz prowadził kadrę od października 2023. W 21 meczach zanotował 9 zwycięstw, 5 remisów i 6 porażek. Prezes PZPN Cezary Kulesza zapowiedział szybki wybór następcy. W rozmowie z RadioZet.pl wskazał potencjalnych następców. Na liście są: Jan Urban, Jacek Magiera, Adam Nawałka i Jerzy Brzęczek.

Do Polskiego Związku Piłki Nożnej spływają kolejne propozycje. Jedna z nich była od byłego trenera Lecha Poznań czy Dinama Zagrzeb Nenada Bjelicy. W piątkowy wieczór pojawiło się kolejne, interesujące nazwisko. Carlos Queiroz ma sondować możliwość zostania selekcjonerem reprezentacji Polski.

To były selekcjoner wielu światowych reprezentacji – prowadził Portugalię, RPA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Kolumbię, Egipt i Katar. Trzykrotnie awansował na mistrzostwa świata z trzema różnymi kadrami. W 2002 roku pojechał na mundial z RPA. Osiem lat później doprowadził Portugalię do 1/8 finału, a cztery lata później wyjechał do Brazylii z Iranem.

W swoim trenerskim CV ma pracę z Sportingiem Lizbona czy Realem Madryt, był także asystentem w Manchesterze United.

