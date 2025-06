Kto następcą Michała Probierza? Zgłosił się trener z wielkim doświadczeniem! Prowadził Lecha Poznań

Smutny werdykt dla Wielkopolski. AI nie zostawiła złudzeń: To najgorsze miasto do życia

Etap z Michałem Probierzem jako selekcjonerem reprezentacji Polski oficjalnie dobiegł końca. W czwartek rano 52-letni szkoleniowiec złożył rezygnację z pełnionej od 20 września 2023 roku funkcji. Jak poinformował prezes PZPN Cezary Kulesza, rozpoczęły się już poszukiwania nowego trenera kadry narodowej.

– Michał Probierz zadzwonił do mnie w środę wieczorem. Powiedział, że wszystko na spokojnie przemyślał i uznał, że najlepsza będzie rezygnacja. Zamykamy ten etap. Rozpoczynamy poszukiwania nowego selekcjonera. Polak? Nie przesądzam, ale bardzo możliwe. To musi być ktoś, kto zna tę reprezentację – powiedział Kulesza w rozmowie z portalem meczyki.pl.

Probierz poprowadził kadrę w 21 spotkaniach. Bilans jego pracy to dziewięć zwycięstw, pięć remisów i siedem porażek. Bilans bramkowy – 34:29 na korzyść Biało-Czerwonych. Chociaż początki wydawały się obiecujące, końcówka jego kadencji została zdominowana przez narastające napięcia wewnątrz drużyny oraz fatalną atmosferę wokół reprezentacji.

We wtorek Polska przegrała w Helsinkach z Finlandią 1:2 w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata. To spotkanie odbyło się w cieniu kontrowersyjnej decyzji Probierza, który odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu. W reakcji na to 36-letni napastnik Barcelony ogłosił zawieszenie występów w kadrze, deklarując, że nie wróci, dopóki selekcjonerem pozostaje Probierz.

Cezary Kulesza w rozmowie z Radiem Zet opowiedział o kilku potencjalnych nazwiskach następców Michała Probierza. - Mam mało czasu na decyzję, trzeba ją podjąć szybko. Musi to być ktoś, kto nie będzie się uczył nazwisk. Myślę, że Polak. Jest kilka nazwisk - Nawałka, Brzęczek, Urban czy Magiera. Nie wykluczam powrotu do poprzednika. Wszystko może się wydarzyć – stwierdził.

Co ciekawe, według informacji portalu Meczyki.pl, do gry wchodzi Nenad Bjelica. Jego przedstawiciel miał sam zgłosić się do Polskiego Związku Piłki Nożnej. To postać doskonale znana w Polsce. To on prowadził Lecha Poznań w latach 2016-2018, wygrywając ponad połowę meczów. W 78 spotkaniach przegrał tylko 16-krotnie.

