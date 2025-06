Robert Lewandowski rozwalił kadrę! Ekspert TVP odpalił się na gwiazdę Barcelony. To musi zrobić teraz

Machał do motorniczego, zderzył się z Intercity. Kierowca ciężarówki znowu może prowadzić

W niedzielę wieczorem selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz ogłosił decyzję, która natychmiast wywołała burzę. Opaska kapitana została odebrana Robertowi Lewandowskiemu i przekazana Piotrowi Zielińskiemu. Ten ruch okazał się punktem zapalnym – Lewandowski nie pozostał bierny i zdecydował o zawieszeniu swojej kariery reprezentacyjnej. Jak zaznaczył, nie zamierza wracać do kadry, dopóki trenerem pozostaje Probierz.

Decyzja ta podzieliła nie tylko drużynę, ale również kibiców. Głos w tej sprawie zabrał Jan Bednarek, który udzielił emocjonalnego wywiadu TVP Sport. – Zostaliśmy podzieleni i spolaryzowani jako społeczeństwo. Jesteśmy w złym momencie jako Polacy. Gramy tylko i aż w piłkę nożną. Najważniejszą rzeczą dla nas jest reprezentować kraj i grać dla niego z dumą. Wydaje mi się, że wiele rzeczy zaszło za daleko. Musimy zresetować nasz tok myślenia i zachowanie. Jesteśmy zbyt pięknym krajem i zbyt dumnym narodem, żeby robić to, co robimy. To bardzo trudny moment – mówił wyraźnie poruszony obrońca reprezentacji Polski.

Grzegorz Lato treściwie o rezygnacji Michała Probierza. Nawiązał do roli Lewandowskiego

12 czerwca Michał Probierz podjął decyzję o dymisji ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski, choć po meczu z Finlandią przegranym 1:2 zapowiadał, że nie zamierza tego robić. Ostatecznie jednak uległ naciskom ze strony fanów i ogłosił decyzję o swojej rezygnacji. Na razie nie wiadomo, kto będzie jego następcą.

Mocne słowa eksperta TVP. Lewandowski rozwalił kadrę?

Burza wokół selekcjonera i reprezentacji Polski jest szeroko komentowana – nie tylko przez kibiców, ale także dziennikarzy i ekspertów. Głos w tej sprawie zabrał także były reprezentant Stanów Zjednoczonych i ekspert TVP Sport, Janusz Michalik.

- Robert teraz musi dowieźć. Rozwalił kadrę i teraz ma, co chciał. Czekamy szefie – czytamy na jego profilu na „X”.

Michał Probierz o podaniu się do dymisji: Dziękuję!

Michał Probierz pożegnał się z rolą selekcjonera reprezentacji Polski w czwartek, 12 czerwca w godzinach porannych.

- Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem. Bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom, pracownikom PZPN. Zawsze mogłem na Was liczyć. Dziękuję za zaufanie prezesowi i zarządowi PZPN. Dziękuję oczywiście wszystkim piłkarzom, z którymi miałem przyjemność spotkać się na tej drodze. Będę trzymał za Was wszystkich kciuki, ponieważ reprezentacja jest naszym wspólnym dobrem narodowym. Pragnę podziękować również naszym wspaniałym kibicom. Jesteście z nami na dobre i na złe. Gdziekolwiek grała reprezentacja, tam słychać było Wasze wsparcie – czytamy w komunikacie.