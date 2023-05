Radni sypnęli groszem na remonty w Warszawie. Ponad 100 milionów wpłynęło do kasy miasta

100 milionów złotych na remont 27 ulic w Warszawie

Jak co roku, na wakacje warszawscy drogowcy pełną parą ruszają do remontów. - Kiedy warszawiacy odpoczywają poza stolicą, drogowcy mogą układać nowy asfalt korzystając z mniejszego niż zazwyczaj ruchu. Dzięki opracowanemu w ten sposób harmonogramowi możemy zminimalizować negatywne skutki remontów – mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski. A teraz szykuje się ich w Warszawie jeszcze więcej. - Łączna kwota, jaką wydamy w tym roku na remonty dróg to 100 mln zł. Pozwoli to na poprawę stanu nawierzchni kluczowych warszawskich dróg, ale też na przebudowę m.in. placu Trzech Krzyży, ulicy Jana Kazimierza, czy też placu na Rozdrożu - powiedział wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Na ostatniej sesji, radni przyznali drogowcom dodatkowe 30 mln zł na remonty w tym roku. Oznacza to, że wraz z już przeprowadzonymi i dopiero planowanymi pracami, przeznaczono na modernizację 27 ulic ponad 100 mln zł.

Dodatkowe środki na inne inwestycje

Dyrektor ZDM Łukasz Puchalski dodał, że oprócz dofinansowania weekendowych remontów, radni sypnęli groszem też na budowę ronda Powązkowska/Obrońcy Tobruku – blisko 5 mln zł oraz 4 mln na zieleń przy Perzyńskiego, Rudnickiego i Podczaszyńskiego.

Ulice planowane do remontu w 2023 roku:

ul. Czecha na odcinku Płowiecka – Kajki (jezdnia południowa)

Rondo Zgrupowania AK „Radosław” oraz al. JP II na odcinku Stawki – Rondo (jezdnia wschodnia)

ciąg ulic Rudnickiego – Perzyńskiego – Podczaszyńskiego

ul. Hynka na odcinku al. Krakowska – Żwirki i Wigury

al. Niepodległości na odcinku Nowowiejska – al. Armii Ludowej

ul. Senatorska na odcinku Wierzbowa – Miodowa

ul. Popiełuszki na odcinku Krasińskiego (ze skrzyżowaniem) – pl. Grunwaldzki (jezdnia zachodnia)

ul. Powązkowska na odcinku Trasa S8 – Rydygiera

ul. Piękna na odcinku pl. Konstytucji – Górnośląska

ul. Jana Olbrachta na odcinku Sowińskiego – Wincentego Pola

ul. Chodecka na odcinku Kondratowicza – Krasnobrodzka

ul. Kijowska na odcinku Markowska – Targowa

ul. Jana Kazimierza – na całym odcinku

ul. Ordona na odcinku Stańczyka – Ordona 5B

Ciąg ulic Głębocka i św. Wincentego, od ronda przy drodze ekspresowej S8 do skrzyżowania z ul. Kondratowicza, w ramach budowy buspasa

pl. Na Rozdrożu

pl. Trzech Krzyży

Remonty prawych pasów planowane w 2023 roku:

Puławska

Grochowska

Grójecka

Plac Bankowy