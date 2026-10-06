Rafał Trzaskowski ogłasza dzień otwarty na stacji metra Chrzanów

Wrześniowe spotkanie na powstającej stacji Lazurowa przyciągnęło tysiące mieszkańców stolicy. Warszawiacy bardzo chętnie oglądali postępy prac na bemowskim fragmencie drugiej linii podziemnej kolei.

Stołeczny ratusz postanowił odpowiedzieć na to olbrzymie zainteresowanie i zorganizować kolejne tego typu spotkanie. Tym razem urzędnicy udostępnią dla zwiedzających budowę stacji Chrzanów. Wydarzenie zaplanowano na sobotę 10 października. Organizatorzy nie podali jeszcze dokładnego harmonogramu imprezy, jednak najpewniej bramy placu budowy zostaną otwarte we wczesnych godzinach przedpołudniowych i przyjmą pierwszych gości.

Zwiedzanie zaplanowano od godz. 11:00. Wejścia na teren budowy realizowane będą do godz. 15:00. W przypadku dużej frekwencji kolejka może zostać zamknięta wcześniej, jeśli jej długość będzie wskazywać, że kolejne osoby mogłyby wejść na teren budowy dopiero po godz. 15:00. O możliwości wcześniejszego zamknięcia bram decydować będzie liczba osób oczekujących oraz czas potrzebny na bezpieczne przeprowadzenie zwiedzania.

Na spacer nie obowiązują wcześniejsze zapisy, ale na miejscu trzeba będzie zapoznać się z regulaminem zwiedzania i go podpisać. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić ważną legitymację uczniowską oraz posiadać pisemną zgodę opiekuna.

Prezydent Rafał Trzaskowski zaprosił na to wydarzenie w specjalnym materiale wideo opublikowanym w mediach społecznościowych. Urzędnicy spodziewają się wizyty tysięcy fanów komunikacji miejskiej z samej Warszawy oraz gości.

Zakończenie budowy drugiej linii metra na warszawskim Bemowie

Robotnicy realizują już ostatnie zadania na brakującym zachodnim fragmencie drugiej linii podziemnej kolei na terenie Bemowa. Ten etap inwestycji obejmuje trzy zupełnie nowe przystanki o nazwach Lazurowa, Chrzanów i Karolin oraz rozległą Stację Techniczno-Postojową Mory.

Działania budowlane pod ziemią mają szansę zakończyć się w listopadzie bieżącego roku. Zanim jednak z infrastruktury skorzystają podróżni, specjaliści muszą zrealizować trwające już szczegółowe testy wszystkich kluczowych systemów w tunelach. Wykonawca musi również przejść skomplikowane procedury odbiorowe i zdobyć ostateczne zgody urzędowe na użytkowanie całego obiektu.

Zgodnie z założeniami ratusza pierwsze składy z pasażerami wyruszą na nową trasę na samym początku 2027 roku i połączą tę część miasta z centrum.

Realizacja inwestycji połączona z nabyciem nowych pociągów pochłonęła z miejskiej kasy ponad trzy miliardy złotych. Samorządowcy sfinansowali część tych ogromnych wydatków z unijnych dotacji w kwocie nieco ponad jednego miliarda złotych.

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