Rafał Trzaskowski zapowiada rewolucję w Śródmieściu. Nowy program zmieni historyczne serce Warszawy

Nowe inwestycje Rafała Trzaskowskiego w Warszawie

Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski, ogłosił start nowego, długofalowego programu inwestycyjnego skierowanego na rewitalizację centrum miasta. Inicjatywa jest naturalnym przedłużeniem projektu Nowe Centrum Warszawy, dzięki któremu w Śródmieściu powstały między innymi plac Centralny, kładka pieszo-rowerowa nad Wisłą oraz zmodernizowano ulicę Złotą.

Teraz uwaga władz skupi się na historycznym rdzeniu stolicy, obejmującym Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz przyległy do nich Mariensztat. To właśnie to ostatnie osiedle, jako pierwsze, doczeka się gruntownych zmian w ramach zapowiedzianego programu.

Prezydent Warszawy przypomniał, że Mariensztat, zaprojektowany po II wojnie światowej przez Zygmunta Stępińskiego, to jeden z pierwszych symboli podnoszącej się z gruzów stolicy, z niezwykle urokliwym rynkiem. Jednak, jak zaznaczył, obecne połączenia tego obszaru ze Starówką, Traktem Królewskim i Bulwarami Wiślanymi pozostawiają wiele do życzenia, przez co miejsce to często umyka uwadze turystów.

Celem planowanego konkursu architektonicznego jest znalezienie rozwiązań, które pozwolą lepiej zintegrować Mariensztat z Wisłą i Starym Miastem, uporządkują przestrzeń rynku oraz zagospodarują teren pod wiaduktem Trasy W-Z. Priorytetem będzie również wprowadzenie większej ilości zieleni przy jednoczesnym poszanowaniu historycznej tkanki.

Projekt „Historyczne centrum Warszawy” zakłada ponadto stworzenie spójnego systemu oświetlenia dla całej zabytkowej części miasta, nasadzenie nowej zieleni oraz otwarcie „Wars Welcome Center” przy Nowym Świecie 63. Będzie to miejski punkt informacyjny, w którym turyści zaplanują zwiedzanie miasta.

W planach jest także przebudowa dawnego kina Wars na Rynku Nowego Miasta, gdzie ma powstać sala mogąca pomieścić 400 osób, co ma przywrócić dawny blask tej części Śródmieścia.

Rafał Trzaskowski: To miejsce dla mieszkańców, nie skansen

Włodarz stolicy podkreślił, że najstarsza część Warszawy to tętniące życiem osiedle, pełne sklepów, kawiarni, szkół i mieszkań, a nie tylko atrakcja turystyczna. Program rewitalizacji ma na celu przede wszystkim poprawę jakości codziennego życia w tych rejonach, by historyczne centrum było przyjaznym miejscem do życia.

Oficjalna inauguracja programu „Historyczne centrum Warszawy” ma wkrótce nastąpić. Rafał Trzaskowski przypomniał, że obszar ten stanowi wizytówkę miasta na świecie, a warszawska Starówka od 1980 roku wpisana jest na Listę UNESCO jako wyjątkowy w skali globalnej przykład całkowitej odbudowy po zniszczeniach wojennych.

Nowe Centrum Warszawy. W najbliższych latach Śródmieście ma szansę na dalsze zmiany