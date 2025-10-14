Rajd śmierci pod Płońskiem. Auto pękło na pół! Grzegorz K. odpowie za zgon kolegi

Zuzanna Sekuła
2025-10-14 15:19

Do tragicznego wypadku doszło w grudniu 2024 roku na drodze powiatowej pomiędzy Starym Guminem a Zaborowem. Grzegorz K., kierując pod wpływem środków Seatem Leonem, z impetem uderzył w drzewo. Siła uderzenia była tak ogromna, że auto dosłownie rozerwało się na dwie części, a pasażer i kierowca wypadli z wraku! Na miejscu zginął 24-letni Rafał C. Po prawie roku od tragicznych wydarzeń do sądu trafił akt oskarżenia.

Rajd śmierci pod Płońskiem. Auto pękło na pół! Grzegorz K. odpowie za śmierć kolegi

Autor: Policja/ Materiały prasowe
Potworny wypadek pod Płońskiem. Auto rozerwane na pół

W grudniu 2024 roku Grzegorz K., kierując Seatem Leonem, z wtedy niewyjaśnionych przyczyn zjechał na lewą stronę jezdni, wypadł z drogi i z impetem uderzył w drzewo. Siła uderzenia była tak ogromna, że auto dosłownie rozerwało się na dwie części, a pasażer i kierowca wypadli z wraku. Na miejscu zginął 24-letni Rafał C., a Grzegorz K. trafił do szpitala.

Pijany za kółkiem i naćpany!

Grzegorz C. wyszedł ze szpitala, a śledczy ustalili w chwili wypadku Grzegorz K. był pijany i pod wpływem substancji psychotropowych! To jednak nie wszystko. Okazało się, że mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W październiku 2025 roku Prokuratura Rejonowa w Płońsku skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Płocku.

Policyjny pościg za naćpanym motocyklistą

Areszt i zarzuty

Grzegorz K. został zatrzymany i przebywa w areszcie od 20 grudnia 2024 roku. Usłyszał zarzuty spowodowania śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu i narkotyków, będąc pod sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Grozi mu za to kara do 20 lat pozbawienia wolności.

- W sprawie przesłuchano kilku świadków oraz uzyskano 8 pisemnych opinii biegłych - podkreśla Bartosz Maliszewskirzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku. - Przed wypadkiem pojazd był sprawny technicznie - dodaje prokurator. 

Gdzie szukać pomocy w uzależnieniu od środków odurzających?

  • Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia” – numer 800 199 990, codziennie w godz. 16:00–21:00, bezpłatne, anonimowe wsparcie psychologiczne i informacje o leczeniu dla osób uzależnionych i ich rodzin.
  • Leczenie uzależnień w ramach NFZ – dostępne ambulatoryjnie, dziennie i stacjonarnie, bez skierowania i niezależnie od miejsca zamieszkania; obejmuje poradnie leczenia uzależnień, oddziały dzienne oraz ośrodki całodobowe.
  • Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) – informacje o placówkach terapeutycznych, programach leczenia oraz wsparcie dla osób uzależnionych i ich bliskich; dostępne także telefonicznie.

