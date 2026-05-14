Ranking Zwolnieni z Teorii 2026 wyróżnia najlepsze szkoły

Zestawienie najlepszych placówek przygotowała po raz kolejny fundacja Zwolnieni z Teorii, tworząc prestiżowy ogólnopolski ranking. Wspomniana organizacja już od 10 lat wspiera innowacyjną naukę, która skupia się na zdobywaniu cennych umiejętności poprzez działanie w praktyce.

Twórcy zestawienia biorą pod uwagę rezultaty osiągane przez młodzież startującą w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. Uczestnicy programu tworzą autorskie inicjatywy o charakterze społecznym, których głównym celem jest rozwiązywanie rzeczywistych problemów w swoim najbliższym otoczeniu.

Organizatorzy weryfikują wybrane placówki poprzez wnikliwą analizę zaangażowania młodych ludzi, ich frekwencji w programie oraz poziomu zaprezentowanych pomysłów. Główną ideą klasyfikacji jest jednak wskazanie tych szkół, które uczą pracy w zespole, łatwego nawiązywania relacji, nieszablonowego myślenia oraz samodzielnego radzenia sobie z codziennymi przeszkodami na drodze zawodowej.

Wybór szkoły ponadpodstawowej. Nowe spojrzenie na edukację

Najnowsze dane ujrzały światło dzienne dokładnie w momencie trwania testów ósmoklasisty, gdy rzesze nastolatków oraz ich opiekunów decydują o kolejnym etapie nauki. Eksperci tworzący to podsumowanie głośno apelują więc, aby podczas wyboru liceum lub technikum nie kierować się tylko i wyłącznie suchymi ocenami, lecz sprawdzić możliwości rozwijania talentów poza systemem tradycyjnym.

Zastanawiacie się więc pewnie, jakie konkretnie miejsca zajęły najwyższe pozycje w rankingu i dają gwarancję doskonałego startu w dorosłe życie. Szczegółowe informacje w tym temacie umieściliśmy w udostępnionej poniżej galerii, w której prezentujemy dokładnie 20 najlepszych placówek ponadpodstawowych z całej Polski.

Najlepsze szkoły ponadpodstawowe w Polsce. TOP 20 placówek 2026 [LISTA]

Liceum z Warszawy wygrywa ranking Zwolnieni z Teorii

Złoty medal i pozycję lidera w tegorocznej edycji zdobyło warszawskie XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy. Wychowankowie tej instytucji sfinalizowali dokładnie 53 inicjatywy społeczne, a do ścisłego finału dotarło aż 223 osoby. Dyrekcja stołecznej szkoły jasno zaznacza, że tworzenie takich kampanii błyskawicznie buduje u młodych ludzi kompetencje ułatwiające dorosłe funkcjonowanie.

Realizacja projektów społecznych przez uczniów to najlepszy sposób na rozwijanie kompetencji 4K, które są tak ważne we współczesnym świecie. Zdobycie umiejętności współpracy, kreatywności, komunikowania się i krytycznego myślenia pozwala młodzieży nie tylko na rozwijanie pasji i zainteresowań, odnalezienie się na rynku pracy, ale również na samorealizację i poczucie spełnienia. Obecność naszej szkoły w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii jest dla nas potwierdzeniem, że warto zachęcać młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz innych. Ranking jest ważnym wyróżnieniem, ale również potwierdzeniem, że nowoczesna szkoła powinna być oparta na praktyce i aktywności społecznej młodzieży - mówiła mgr Karolina Wilk-Lachowska z XIX LO im. Powstańców Warszawy w Warszawie.

Kompletną listę 20 czołowych placówek w naszym kraju zamieściliśmy w udostępnionej wyżej galerii fotografii.