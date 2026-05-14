Michałowice pod Warszawą jak Japonia? Gmina inwestuje w toalety i pyta mieszkańców o zdanie

Publiczne toalety w Michałowicach

Wszystko zaczęło się od jednego wpisu w mediach społecznościowych, który zamieściła wójt Małgorzata Pachecka. Jak sama podkreśliła, wpis dotyczy bardzo przyziemnej, ale (jej zdaniem) istotnej infrastruktury, czyli publicznych toalet. Zwróciła uwagę, że temat wielokrotnie wraca w rozmowach z mieszkańcami.

- Poruszam go, bo miałam kilka rozmów na ten temat, kilka własnych obserwacji z toalet publicznych w dalekiej Japonii, a ostatnio pojawił się post poddający w wątpliwość sensowność budowy publicznych toalet - napisała.

W swoim wpisie przywołała dane, według których jedna toaleta publiczna przypada w Polsce średnio na około 29 tysięcy osób. W samej gminie Michałowice ma funkcjonować ich 40. Wójt tłumaczyła, że brak łatwego dostępu do toalet publicznych realnie wpływa na codzienne funkcjonowanie wielu grup mieszkańców: szczególnie osób starszych, kobiet w ciąży, rodziców małych dzieci czy osób z problemami zdrowotnymi.

Gdzie powstaną nowe toalety?

Jednocześnie poinformowała o konkretnych działaniach inwestycyjnych. Gmina buduje już stałą toaletę publiczną w Granicy, na terenie Granickiej Polanki, a także projektuje kolejną w Michałowicach, w rejonie przystanku WKD. W tym samym wpisie zwróciła się do mieszkańców z prośbą o wskazanie miejsc, w których takie obiekty są jeszcze potrzebne, oraz o sugestie dotyczące ewentualnych udogodnień. Jak pisała dalej, toalety mają być bezpłatne, dostępne w zasięgu spaceru i zlokalizowane w miejscach często odwiedzanych. Dodatkowo mają być sprzątane, co najmniej dwa razy dziennie. Przyznała też, że zdaje sobie sprawę, iż temat może budzić uśmiech, ale apelowała o poważne podejście do sprawy i merytoryczną dyskusję.

Do tematu odniósł się również przewodniczący Rady Gminy Michałowice Jarosław Hirny-Budka. W swoim komentarzu zaznaczył, że cieszy się z planów zastąpienia tymczasowej toalety przy WKD Michałowice bardziej estetycznym rozwiązaniem, które poprawi wygląd całej okolicy.

Jednocześnie zaproponował kolejną lokalizację pod przyszłą toaletę. W jego opinii warto rozważyć okolice cmentarza w Michałowicach, podkreślając, że to miejsce często odwiedzane przez osoby starsze. Zwrócił też uwagę, że w ostatnim czasie pojawiły się tam ławki, więc kolejnym krokiem mogłoby być właśnie zapewnienie podstawowej infrastruktury sanitarnej.

