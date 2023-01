Ratusz rozdaje cenne nagrody, można wygrać nawet samochód! Wystarczy spełnić jeden warunek

Rozlicz PIT w Warszawie

W poniedziałek, 16 stycznia, stołeczny ratusz ogłosił, że w Warszawie ruszyła wyjątkowa loteria, która ma zachęcić do rozliczenia PIT-u w stolicy. Jest ona elementem corocznej akcji miasta "Płać PIT w Warszawie". Co ważne, to pierwsza taka loteria organizowana przez miasto, a do wygrania są niezwykle cenne nagrody.

"Każdy uczestnik ma szansę na wygranie samochodu hybrydowego oraz innych atrakcyjnych nagród: rowerów elektrycznych czy smartwatchów" - zachęca ratusz.

Co zrobić, by wziąć udział w loterii?

Zasady uczestnictwa w loterii ratusza są dziecinnie proste. Po pierwsze należy złożyć deklarację podatkową PIT za 2022 rok elektronicznie lub w jednym z Urzędów Skarbowych w Warszawie, (właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania) w terminie wyznaczonym we właściwych przepisach prawa i wskazać Miasto Stołeczne Warszawa jako miejsce zamieszkania. Co ważne, nie trzeba być zameldowanym w stolicy!

Po drugie wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej loterii (www.placpitwwarszawie.pl) do 31 maja i czekać na ogłoszenie wyników!

Losowanie nagród odbędzie się 12 czerwca między godziną 12 a 16 w budynku Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 3/5. Wyniki losowania zostaną opublikowane nie później niż do dnia 14 czerwca na stronie internetowej loterii.

Szczęśliwcy otrzymają swoje nagrody podczas oficjalnej uroczystości, która odbędzie się nie później niż 5 lipca. O dokładnej godzinie, dacie i miejscu wydarzenia Zwycięzcy Loterii zostaną powiadomieni przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS i/lub telefonicznie.

Po co rozliczać się w Warszawie?

Rozliczenie PIT-u w Warszawie to nie tylko szansa na wygranie cennych nagród. To także realny wpływ na rozwój miasta. Nowe szkoły, autobusy, wsparcie dla rodzin i potrzebujących, to tylko część zadań, na które władze miasta mogą przeznaczyć fundusze.

"Szacuje się, że w Warszawie mieszkają ponad 2 mln osób, z czego tylko niecałe 1,5 mln rozlicza swój PIT w stolicy. Te brakujące wpływy z podatków pozwoliłyby na realizację kolejnych inwestycji oraz rozwój usług dla mieszkańców. Przyjazny środowisku transport publiczny, utrzymanie dotychczasowych oraz budowa nowych placówek oświatowych i instytucji kultury, lepsza opieka społeczna i ochrona zdrowia – to tylko część zadań, na które miasto mogłoby przeznaczyć dodatkowe środki z PIT" - podaje ratusz.