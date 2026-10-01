Remont Koszykowej w Warszawie. Kierowców czekają długie objazdy

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-01 13:40

Ważna ulica Koszykowa w centrum Warszawy została zamknięta z powodu generalnego remontu, który potrwa do 11 listopada. Drogowcy odnowią nawierzchnię, chodniki oraz miejsca parkingowe. Dla kierowców przygotowano objazdy, a trasy zmieniły wybrane autobusy miejskie.

Remont Koszykowej wyłącza ważny odcinek

Od czwartku, 1 października, ekipy budowlane wkroczyły na ulicę Koszykową, rozpoczynając jej gruntowną przebudowę. Drogowcy planują modernizację nie tylko samej nawierzchni, ale również okolicznych chodników i miejsc parkingowych. Zamknięty został fragment pomiędzy Aleją Niepodległości a ulicą Lindleya, co oznacza spore utrudnienia dla zmotoryzowanych w tej części miasta.

Stołeczny ratusz wyznaczył zmotoryzowanym specjalne trasy zastępcze:

  • Jadąc od Placu Konstytucji, należy kierować się przez Koszykową, Chałubińskiego oraz Aleje Jerozolimskie aż do Placu Starynkiewicza lub Placu Zawiszy.
  • Osoby ruszające z okolic Filtrów powinny wybrać Filtrową, a następnie Raszyńską lub Grójecką do Alej Jerozolimskich, Chałubińskiego i Koszykowej.
  • Wyjazd z Krzywickiego możliwy jest przez Nowowiejską w stronę Alei Niepodległości albo Filtrowej.
  • Z rejonu Koszykowej przy Filtrach ruch poprowadzono ulicą Lindleya w kierunku Alej Jerozolimskich i Chałubińskiego.

Zmiany dotknęły również pasażerów transportu publicznego, ponieważ autobusy linii 159 kursują teraz objazdem przez Aleje Jerozolimskie i Chałubińskiego. Jeśli prace przebiegną zgodnie z planem, ruch na odnowionej trasie zostanie przywrócony 11 listopada.

Objazd na czas remontu Koszykowej
Autor: Wydział Prasowy UM/ Materiały prasowe

Drogowcy nie zwalniają tempa w październiku

Początek jesieni to czas intensywnych prac naprawczych na stołecznych ulicach. W pierwszy weekend października, oprócz robót na Koszykowej, drogowcy zaplanowali kładzenie nowego asfaltu w kilku innych dzielnicach.

Prace obejmą między innymi:

  • Wisłostradę na terenie Bielan,
  • Aleję Stanów Zjednoczonych na Pradze-Południe,
  • Ulicę Kopernika w dzielnicy Ursus.

Równolegle swoje działania będą prowadzili tramwajarze, którzy zaplanowali wymianę zwrotnic na Nowowiejskiej oraz w Alei Zielenieckiej. Kierowcy mogą sprawdzać bieżące informacje o wszelkich zmianach w ruchu i proponowanych objazdach korzystając ze strony infoulice.um.warszawa.pl.

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