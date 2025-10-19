Remont w Ciechanowie skończył się tragedią. Runęła ściana, są ranni!

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-19 15:10

Podczas sobotniego remontu w jednym z banków w Ciechanowie doszło do dramatycznego wypadku. Ściana runęła na dwóch robotników. Jeden z nich, z wielonarządowymi urazami, walczy o życie w szpitalu. Jak informuje Radio Rekord Mazowsze, do zdarzenia doszło w sobotę (18 października) w jednym z budynków przy pl. Jana Pawła. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Policja, karetka

i

Autor: Pixabay.com

Dramatyczny wypadek w Ciechanowie. Runęła ściana w remontowanym banku

Do wypadku doszło w sobotę podczas prac remontowych w jednym z budynków banku w Ciechanowie. – Podczas prac budowlanych w jednym z budynków przy pl. Jana Pawła doszło do naruszenia konstrukcji i przygniecenia mężczyzny - pracownika budowlanego – przekazał Radiu Rekord Mazowsze rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, st. kpt. Radosław Kilanowski.

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie skierowano strażaków. Jeden z mężczyzn zdołał się wydostać spod gruzu o własnych siłach. Ratownicy ruszyli, żeby wydostać drugiego. – Strażacy uwolnili poszkodowanego oraz przekazali Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W wyniku tego zdarzenia ranne zostały w sumie 2 osoby – dodał st. kpt. Radosław Kilanowski. – W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznali dwaj mężczyźni: 29-letni mieszkaniec pow. ciechanowskiego oraz 28-letni mieszkaniec pow. pułtuskiego – powiedziała z kolei portalowi Ciechanów Inaczej asp. Magda Sakowska, oficer prasowy policji w Ciechanowie.

Polecany artykuł:

Groźny incydent w Varso Tower. Szyba runęła z 11. piętra na ogródek kawiarni
Zawaliła się ściana kamienicy w Bydgoszczy

Jak podaje lokalny portal, ratownicy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by dostać się do niego i wydostać spod gruzu. Obaj mężczyźni z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala w Ciechanowie. Na miejscu interweniowała policja, cztery zastępy straży pożarnej i zespoły ratownictwa medycznego. Na poszkodowanych pracowników przewróciła się ścianka działowa, nie doszło do naruszenia konstrukcji budynku.

Polecany artykuł:

Ściana runęła na budowlańca! Katastrofa pod Wołominem, w akcji śmigłowiec

Do podobnego wypadku doszło w lipcu pod Wołominem. W poniedziałek (28 lipca) w Małopolu doszło do bardzo poważnego wypadku na terenie budowy. Jedna ze ścian runęła przygniatając pracownika. Na miejsce pilnie przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a w akcji ratunkowej brali też udział strażacy.

Katastrofa budowlana w Mławie
13 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CIECHANÓW