Dramatyczny wypadek w Ciechanowie. Runęła ściana w remontowanym banku

Do wypadku doszło w sobotę podczas prac remontowych w jednym z budynków banku w Ciechanowie. – Podczas prac budowlanych w jednym z budynków przy pl. Jana Pawła doszło do naruszenia konstrukcji i przygniecenia mężczyzny - pracownika budowlanego – przekazał Radiu Rekord Mazowsze rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, st. kpt. Radosław Kilanowski.

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie skierowano strażaków. Jeden z mężczyzn zdołał się wydostać spod gruzu o własnych siłach. Ratownicy ruszyli, żeby wydostać drugiego. – Strażacy uwolnili poszkodowanego oraz przekazali Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W wyniku tego zdarzenia ranne zostały w sumie 2 osoby – dodał st. kpt. Radosław Kilanowski. – W wyniku zdarzenia obrażeń ciała doznali dwaj mężczyźni: 29-letni mieszkaniec pow. ciechanowskiego oraz 28-letni mieszkaniec pow. pułtuskiego – powiedziała z kolei portalowi Ciechanów Inaczej asp. Magda Sakowska, oficer prasowy policji w Ciechanowie.

Jak podaje lokalny portal, ratownicy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by dostać się do niego i wydostać spod gruzu. Obaj mężczyźni z obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitala w Ciechanowie. Na miejscu interweniowała policja, cztery zastępy straży pożarnej i zespoły ratownictwa medycznego. Na poszkodowanych pracowników przewróciła się ścianka działowa, nie doszło do naruszenia konstrukcji budynku.

Do podobnego wypadku doszło w lipcu pod Wołominem. W poniedziałek (28 lipca) w Małopolu doszło do bardzo poważnego wypadku na terenie budowy. Jedna ze ścian runęła przygniatając pracownika. Na miejsce pilnie przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a w akcji ratunkowej brali też udział strażacy.