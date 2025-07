Ściana runęła na budowlańca! Katastrofa pod Wołominem, w akcji śmigłowiec

Ściana runęła na budowlańca! Dramat pod Wołominem

Wypadek miał miejsce przed południem. Jedna osoba została poszkodowana. Mężczyzna pilnie trafił do szpitala. Poprosiliśmy policję w Wołominie o komentarz. – Do zdarzenia doszło ok. godz. 10.40. Ze wstępnych ustaleń wynika, że operator koparki naruszył konstrukcję ściany. Był trzeźwy. Poszkodowany mężczyzna trafił śmigłowcem LPR do szpitala. Był przytomny. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku – przekazała „Super Expressowi” mł. asp. Olga Pińkiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Chrcynno — katastrofa samolotu. Maszyna wbiła się w hangar

Katastrofa budowlana. Zginęły dwie osoby

W ubiegłym roku pisaliśmy o innym tragicznym wypadku. Dwie osoby poniosły śmierć, jedna została ranna, a dwie inne uznano za poszkodowane w wyniku zawalenia się części hali w dawnej zajezdni PKS w Mławie. Akcja związana z przeszukaniem rumowiska trwała kilka godzin. W sprawie katastrofy budowlanej zostanie wszczęte śledztwo.

Do zawalenia się części hali w Mławie doszło w środę (20.11) około godziny 11. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna i trafiła do szpitala, a dwie inne zostały uznane za poszkodowane i wymagały opieki medycznej. Do akcji przeszukania rumowiska wykorzystano m.in. psy wyszkolone do odnajdywania osób. - Psy ratownicze przeszukały gruzowisko. Wykluczono obecność osób - przekazał w środę po południu PAP rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski. Więcej przeczytasz TUTAJ.