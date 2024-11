Katastrofa budowlana w Mławie. Zakończyła się akcja poszukiwawcza

Do zawalenia się części hali w Mławie doszło w środę (20.11) około godziny 11. Dwie osoby zginęła, jedna została ranna i trafiła do szpitala, a dwie inne zostały uznane za poszkodowane i wymagały opieki medycznej. Do akcji przeszukania rumowiska wykorzystano m.in. psy wyszkolone do odnajdywania osób. - Psy ratownicze przeszukały gruzowisko. Wykluczono obecność osób - przekazał w środę po południu PAP rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski.

Na miejscu pozostają jeszcze jednostki strażackie do zabezpieczenia konstrukcji hali, w tym jej zawalonej części, dachu i ściany. Hala, która zawaliła się Mławie, znajduje się na terenie dawnej zajezdni autobusowej PKS przy ul. Grota-Roweckiego. W jednej jej części, według ustaleń policji, była stacja kontroli pojazdów, w drugiej prowadzone były prace remontowe i montażowe. W sprawie przyczyn i okoliczności zdarzenia zostanie wszczęte śledztwo.