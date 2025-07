Niemieckie superszybkie pociągi w Polsce? Mają dojeżdżać z Berlina do Warszawy

Pociągi będą musiały być przystosowane do specyfiki poszczególnych krajów. Jak podaje Rynek Kolejowy, cały proces produkcji i zatwierdzenia może potrwać nawet kilka lat, ale efekty mogą być rewolucyjne. Po uzyskaniu krajowych homologacji, ICE 3neo będą mogły obsługiwać pociągi łączące Niemcy z Francją, Polską, Belgią i Holandią.

Siemens Mobility wyposaży do 32 pociągów ICE 3neo w odpowiednie komponenty, aby zapewnić zgodność z technologią sygnalizacji i trasami m.in. w Polsce.

Pociągi ICE 3neo potrafią rozpędzić się nawet do 320 km/h. Kiedy możemy spodziewać się pierwszych składów na polskich torach? Pierwsze pojazdy mają zostać zarejestrowane w 2031 roku. Wprowadzenie ich do ruchu poprzedzą intensywne testy i homologacje, w tym wizyta jednego z nich na torze doświadczalnym w Żmigrodzie (woj. dolnośląskie).

Niemieckie koleje (Deutsche Bahn) zamówiły łącznie 90 pociągów ICE 3neo od Siemens Mobility, z czego 29 już dostarczono. Pierwszy skład wszedł do eksploatacji w listopadzie 2022 roku. Od czerwca 2024 roku ICE 3neo zastępuje starsze jednostki na trasach Frankfurt–Amsterdam i Frankfurt–Bruksela, co przyczyniło się do wyraźnego spadku liczby odwołań pociągów z powodu awarii.

Pociąg z Warszawy do Chorwacji

Ostatnio dużą sensację wzbudziło nowe połączenie kolejowe z Warszawy do Chorwacji. W piątek 27 czerwca 2025 roku wyruszył pierwszy w historii bezpośredni pociąg z Polski do Chorwacji. Skład "Adriatic Express"obudził ogromne zainteresowanie – nie brakowało podróżników, którzy chcieli stać się częścią tego wyjątkowego wydarzenia. Co prawda, 19 godzin jazdy dla niektórych może brzmieć jak wyzwanie, ale uczestnicy pierwszego przejazdu udowadniają, że to także okazja do przeżycia czegoś wyjątkowego. Więcej przeczytasz TUTAJ.

57-letni sabotażysta zatrzymywał pociągi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.